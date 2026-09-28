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Legenda fotbalului german, Lothar Matthäus (65 ani), a participat la festivitățile Oktoberfest alături de iubita sa, în vârstă de 27 de ani, care este mai tânără decât fiicele lui. Modelul Theresa Sommer e cu 38 de ani mai tânără decât Mattheus.

Lothar Mattheus e cu Theresa de peste un an

Fostul căpitan al naționalei campioane mondiale în 1990 și mijlocaș cu o carieră fabuloasă la Borussia Monchengladbach, Bayern München și Inter Milano, este de aproape un an cu Theresa, iar relația lor durează.

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Faimos pentru cele cinci căsnicii ale sale, dar și pentru atracția față de femeile mult mai tinere, Mattheus a precizat acum că nu are de gând să își ducă și actuala iubită la altar. ”Cu siguranță, nu intenționez să mă recăsătoresc”, a declarat fostul mare fotbalist german pentru Bunte.

Sommer a studiat economia și managementul la King’s College din Londra, înainte de a studia psihologia la Universitatea Durham.

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Doar Silvia și Lolita sunt de vârsta lui

El s-a căsătorit cu prima sa soție, Silvia, în 1981, alături de care are două fiice, Alisa, născută în 1986, și Viola, născută în 1988, însă cuplul a divorțat în 1992. Silvia are acum 66 de ani. În același an, Lolita Morena i-a dăruit al treilea copil, Loris. Matthaus și Morena, prezentatoare TV și model elvețian care a reprezentat țara sa la Miss World în 1982 și Miss Universe un an mai târziu, s-au căsătorit în 1994, dar au divorțat în 1999, cu puțin timp înainte de retragerea lui. Lolita este de aceeași vârstă cu Mattheus.

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Cu sârboiaca Marijana a ajuns la tribunal

În noiembrie 2003, Matthaus s-a căsătorit cu antreprenoarea sârboaică Marijana Colic, dar căsnicia lor a luat sfârșit patru ani mai târziu, după un lung proces de divorț în Salzburg, ultima lor reședință comună. Marijana e mai mică cu zece ani decât Lothar.

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Cei doi s-au separat inițial după ce Matthaus a început să se întâlnească cu modelul ucrainean Kristina Liliana Chudinova, în 2007, pe care a luat-o de nevastă doi ani mai târziu, deși era mai mică cu 21 de ani decât el.

Ucraineanca Liliana l-a părăsit pentru un om de afaceri

Căsnicia nu a durat decât un an, Liliana fiind cea care l-a părăsit pe fostul mare fotbalist. În 2010, ea a fost surprinsă în brațele unui om de afaceri din Monaco, pe iahtul acestuia din Sardinia.Mattheus nu s-a lăsat însă și în 2014 a mers cu a cincea soție la altar. Cu Anastasia Klimko, mai mică cu 27 de ani decât el, Lothar are un fiu, pe Milan. Cuplul a divorțat în 2021, după șapte ani de căsnicie.

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Fostul mare fotbalist e oficial la Bayern Munchen

Acum, Lothar Matthees e cu Theresa, în relația cu cea mai mare diferență de vârstă din cariera sa amoroasă. După ce a abandonat activitatea de fotbalist, Mattheus a devenit antrenor, fără rezultate remarcabile. El le-a pregătit pe Rapid Viena, Partizan Belgrad, naționala Ungariei, Atletico Paranaense, Maccabi Netanya și naționala Bulgariei.

Copiii lui Lothar Mattheus

Alisa Matthäus – are 40 de ani (născută în 1986, din prima căsătorie, cu Silvia)

Viola Matthäus – are 38 de ani (născută în 1988, tot din prima căsătorie, cu Silvia)

Loris Matthäus – are 33 de ani (născut în 1992, din a doua căsătorie, cu Lolita Morena)

Milan Matthäus – are 12 ani (născut în aprilie 2014, din a cincea căsătorie, cu Anastasia Klimko)