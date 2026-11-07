Lothar Matthaus l-a distrus pe Cristiano Ronaldo! Mesaj fără perdea: „Absolut jenant”

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, însă despărțirea sa de prima reprezentativă continuă să provoace controverse. Lothar Matthaus, campion mondial cu Germania în 1990 și unul dintre cei mai respectați foști fotbaliști ai Europei, a lansat un atac extrem de dur la adresa lusitanului. Germanul consideră că ultimele săptămâni ale lui CR7 în tricoul naționalei au compromis finalul unei cariere internaționale excepționale.

Lothar Matthaus, atac devastator la adresa lui Cristiano Ronaldo: „Un final absolut jenant”

Retragerea lui Cristiano Ronaldo din naționala Portugaliei, anunțată pe 5 noiembrie, nu a fost urmată de despărțirea festivă pe care o asemenea legendă ar fi putut să o aibă. În ultimele săptămâni, atacantul a fost implicat într-un conflict cu selecționerul Jorge Jesus, a părăsit cantonamentul reprezentativei înaintea meciului cu Danemarca și a fost sancționat de federație.

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Lothar Matthaus a comentat situația într-un interviu acordat postului Sky Sport Germania și nu și-a ascuns dezamăgirea. Fostul internațional german consideră că responsabilitatea pentru acest deznodământ nefericit aparține atât fotbalistului, cât și Federației Portugheze de Fotbal.

„Sfârșitul carierei sale la echipa națională și ultimele săptămâni, în general, au fost lipsite de demnitate și absolut jenante. Atât Ronaldo, cât și federația portugheză sunt responsabili pentru acest lucru”, a transmis Matthaus. Germanul a ținut totuși să sublinieze că performanțele portughezului de la Manchester United și Real Madrid rămân extraordinare și că întreaga sa carieră merită respect.

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Comparația cu Lionel Messi l-a deranjat pe Matthaus! Ce reproș îi face portughezului

În analiza sa, Matthaus l-a adus în discuție și pe , marele rival al lui Ronaldo. Germanul consideră că argentinianul a gestionat mult mai bine ultima parte a carierei sale și că a beneficiat de o despărțire pe măsura statutului său.

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Fostul mijlocaș a remarcat că Messi a rămas foarte prezent în atenția publicului după mutarea în Statele Unite, în timp ce transferul lui Ronaldo în Arabia Saudită l-a îndepărtat, în opinia sa, de fotbalul urmărit de publicul european. Matthaus a făcut referire și la prestațiile celor doi la Cupa Mondială, unde argentinianul a avut un parcurs remarcabil, în timp ce Ronaldo nu a avut același impact.

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„Spre deosebire de Messi, Ronaldo și-a ratat șansa”, a fost verdictul fostului campion mondial. Acesta consideră că portughezul ar fi trebuit să primească un meci de adio după turneul final, în care suporterii să-i poată mulțumi pentru tot ceea ce a oferit naționalei. În schimb, conflictul cu selecționerul și plecarea din cantonament au transformat finalul într-un episod tensionat.

Amenda de 255 de euro primită de Cristiano Ronaldo, un alt motiv de revoltă pentru Matthaus

Unul dintre lucrurile care l-au deranjat cel mai mult pe Matthaus a fost sancțiunea aplicată de Federația Portugheză de Fotbal. Ronaldo a primit o suspendare de 30 de zile și o amendă de 255 de euro după ce a părăsit cantonamentul naționalei în urma conflictului cu Jorge Jesus.

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Incidentul a avut loc după ce atacantul a rămas rezervă neutilizată în victoria Portugaliei cu Norvegia. Ronaldo a susținut că selecționerul nu și-a respectat promisiunea privind timpul de joc, în timp ce Jesus a negat existența unei înțelegeri în acest sens. Ulterior, fotbalistul și-a cerut scuze pentru plecarea din cantonament și pentru faptul că nu și-a luat rămas-bun de la suporteri.

Matthaus a considerat că amenda simbolică a compromis și mai mult imaginea federației. În opinia sa, Ronaldo ar fi trebuit să fie celebrat pentru contribuția adusă Portugaliei, nu să ajungă în centrul unui conflict disciplinar. Portughezul a încheiat aventura la națională cu 234 de selecții și 146 de goluri, recorduri mondiale, și cu trei trofee importante: EURO 2016 și două ediții ale Ligii Națiunilor, în 2019 și 2025. Înaintea „erei Cristiano Ronaldo”, lusitanii nu aveau niciun titlu în palmares.