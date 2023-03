Loți Boloni, mesaj de încurajare pentru „tricolori” înaintea debutului în preliminariile Euro 2024: „Grupa este deosebit de atrăgătoare!”. Ce spune de conflictul Hagi – Iordănescu. Exclusiv

Loți Boloni a ținut să transmită un mesaj pentru jucătorii echipei naționale a României și din preliminariile Euro 2024.

Loți Boloni, declarații pentru FANATIK înainte de Andorra – România: „Să revină la nivelul dorit”

Ladislau Boloni a vorbit în exclusivitate pentru FANATIK despre debutul României în campania de calificare la Campionatul European din 2024 și îi motivează pe „tricolori”: „Le doresc mult succes și să reușească niște prestații prin care să revină la nivelul dorit. Nu am canale din România și nu știu dacă voi reuși să urmăresc meciurile. Voi călători și eu și va fi greu să urmăresc meciul cu Andorra”.

Antrenorul lui Metz nu știe dacă va putea urmări meciurile naționalei României, însă va face tot posibilul: „Dacă voi putea, cu siguranță voi urmări meciurile, dacă nu am posibilitatea nu schimbă nimic în ceea ce privește dorința mea să văd din nou echipa națională a României calificată la Campionatul European”.

În privința șanselor de la calificare, Boloni e convins că România a fost norocoasă la tragerea la sorți: „Nu știu dacă presiunea e mare. Grupa este deosebit de atrăgătoare și dă într-adevăr posibilitate mare pentru a reintra în circuitul fotbalului mare și îi doresc multă baftă selecționerului”.

Ladislau Boloni, uitat de autoritățile române la împlinirea vârstei de 70 ani

Premierul Ungariei, , însă nu același lucru s-a întâmplat din partea României: „Legat de scrisoarea pe care am primit-o de la Viktor Orban, este un subiect despre care domnul Ioanițoaia a scris foarte frumos și voi preciza anumite lucruri care au lipsit din articolul dânsului. Am să o fac în curând, dar până atunci nu am ce să adaug”.

Ladislau Boloni a evitat să pună și mai multă presiune pe selecționerul României: „Nu vreau eu să vin acum cu sfaturi. Are săracul (n.r. Edi Iordănescu) destule griji! Nu are nevoie de alte sfaturi sau cunoștințe legate de convocări”.

Ce spune despre absența lui Ianis Hagi de la naționala României: „Antrenorul decide”

Ladislau Boloni a fost diplomat și nu a vrut să pună gaz pe foc în conflictul dintre Gheorghe Hagi și Edi Iordănescu: „Nu vreau să discut despre revenirea lui Ianis Hagi. Îmi cereți să prevăd ceva, iar eu nu sunt din acesta care ghicește în cărți.

E decizia selecționerului dacă e nevoie de X, Y sau Z, că se numește Gheorghe, Pista sau Ianis, n-are importantă. Pentru mine antrenorul decide și pe el să-l întrebați”.

, iar Ladislau Boloni a ținut să îl felicite în mod special: „Am reușit să vorbesc cu Emeric Ienei. L-am sunat și mi-a făcut mare, mare plăcere să îmi revăd fostul antrenor. Nu numai că am vorbit cu dânsul, dar l-am și văzut. Îi transmit și pe această cale ‘La mulți ani!’ încă o dată. M-a uns pe inimă acest lucru și am fost deosebit de bucuros să îmi revăd prietenul”.

