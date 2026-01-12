ADVERTISEMENT

Loți Boloni a șocat recent lumea fotbalului din România cu o declarație extrem de nepotrivită despre legendele Ilie Balaci și Nicolae Dobrin. Invitații lui Horia Ivanovici de la FANATIK SUPERLIGA au analizat pe larg cele spuse de fostul mare jucător de la Steaua București.

Loți Boloni, pus la zid după ce a oferit „cea mai urâtă declarație din toate timpurile”: „Și-a făcut rău” / „A fost influențat”

Invitat recent la un podcast, Ladislau Boloni a spus o serie de cuvinte extrem de dure despre două nume de legendă din fotbalul autohton: ”Prințul din Trivale” și ”Minunea Blondă”. Câștigătorul Cupei Campionilor Europeni cu Steaua în 1986 a spus, la , că cei doi mari dispăruți ai fotbalului românesc – Ilie Balaci și Nicolae Dobrin „au jucat puțin fotbal la nivel mare, doi-trei ani și au dispărut”.

ADVERTISEMENT

Această declarație total nepotrivită i-a atras lui Boloni . Prezenți luni, 12 ianuarie, în platoul emisiunii FANATIK SUPERLIGA, Dănuț Lupu și Marius Mitran au taxat aspru cele spuse de fostul mare jucător din Ghencea.

„S-a luat de nașu (n.r. Ilie Balaci). Acum pot și eu să-l întreb, dacă tot s-a luat de nașul meu, el câți ani a jucat? Un an, doi?”, a replicat imediat Dănuț Lupu.

ADVERTISEMENT

Marius Mitran a spus că: „E rău pentru el, pentru Boloni. Și-a făcut rău. Pentru un jucător atât de mare cum a fost el, atât de important, să spui lucruri de o mare gravitate față de memoria a doi mari fotbaliști. Și el știe foarte bine cine au fost Balaci și Dobrin. Și-a făcut rău și eu am impresia că și-a făcu rău într-o cascadă de declarații pe care el tot le-a făcut. Nu vreau să spun mai mult de atât”.

ADVERTISEMENT

„Cea mai urâtă declarație făcută în fotbalul românesc din toate timpurile”, Marius Mitran, despre cuvintele lui Boloni despre Balaci și Dobrin

, ci și un om mare, același Marius Mitran s-a arătat dezamăgit total. El a spus că aceasta este cea mai urâtă declarație făcută de cineva în fotbalul românesc vreodată.

”Mi se pare cea mai urâtă declarație făcută în fotbalul românesc din toate timpurile. Nu văd o altă ieșire… pentru că el acolo spune și de Valentin Stănescu că era.. ca e unul dintre primii trei antrenori ca valoare…”, a punctat Mitran.

ADVERTISEMENT

Dănuț Lupu a adăugat că, în opinia sa, Boloni a fost influențat să facă aceste declarații controversate. „Pe mine m-a deranjat de ce nu a făcut această declarație când cei doi trăiau. Dacă ai o părere despre un om, spune-o când este în viață. De ce nu l-a luat pe nașu: ‘bă, Ilie, vino încoace’. Eu cred că a fost și influențat puțin Loți de cineva. Nu cred că asta e părerea lui 100%.

Eu am spus că Gică Hagi nu e Regele fotbalului românesc. Nu am spus că e panaramă, nu am vorbit urât despre el. Eu am zis că Dobrin e Rege și Hagi a fost al treilea după el și nașu. Pe când Boloni i-a jignit și pe Balaci, și pe Dobrin”.