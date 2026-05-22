Lotul convocat de Gică Hagi pentru meciurile cu Georgia și Țara Galilor! Puștiul-minune, surpriza „Regelui”

ADVERTISEMENT

Gheorghe Hagi, selecționerul naționalei de seniori a României, a anunțat vineri, 22 mai, lotul de jucători pentru meciurile amicale din luna iunie cu Georgia și Țara Galilor. Așa cum a declarat la conferința de presă, acesta a convocat mai mulți fotbaliști tineri de perspectivă.

Gică Hagi s-a decis! Cum arată lotul României pentru amicalele cu Georgia și Țara Galilor

România va juca un meci amical cu Georgia pe 2 iunie, iar apoi „tricolorii” vor reveni în țară și vor da piept cu Țara Galilor pe stadionul Ghencea.

ADVERTISEMENT

Selecționerul vrea să vadă la treabă cât mai mulți jucători pentru a-și face o idee înaintea meciurilor din Nations League.

Vineri, 22 mai, Gică Hagi a anunțat cei 30 de jucători care vor face parte din lotul pentru meciurile cu Georgia și Țara Galilor. Pe listă se regăsesc și câteva nume surpriză. Puștiul-minune David Matei, de la Universitatea Craiova, și Tony Strata, de la Vitória Guimarães, au șansa să debuteze la seniori.

ADVERTISEMENT

Jucătorii convocați de Gică Hagi pentru meciurile cu Georgia și Țara Galilor

De pe această listă lipsesc fotbaliștii implicați în meciurile de baraj din SuperLiga României. Gică Hagi a anunțat la conferința de presă că lista finală va fi prezentată abia după încheierea sezonului din SuperLiga României. Astfel, încă trei locuri sunt disponibile, iar acestea pot fi ocupate de jucători de la FCSB, Dinamo, FC Botoșani sau Farul Constanța.

ADVERTISEMENT

PORTARI: Ionuț RADU (Celta Vigo | Spania, 9/0), Marian AIOANI (FC Rapid 1923, 1/0), Otto HINDRICH (Legia Varșovia | Polonia, 0/0);

FUNDAȘI: Andrei RAȚIU (Rayo Vallecano | Spania, 38/2), Deian SORESCU (Gaziantep FK | Turcia, 23/0), Tony STRATA (Vitória Guimarães | Portugalia, 0/0), Radu DRĂGUȘIN (Tottenham | Anglia, 29/1), Virgil GHIȚĂ (Hannover 96 | Germania, 9/1), Bogdan RACOVIȚAN (Raków | Polonia, 5/0), Andrei COUBIȘ (U Cluj, 1/0), Andrei BURCĂ (Yunnan Yukun | China, 45/1), Matei ILIE (CFR Cluj, 0/0), Lisav EISSAT (Maccabi Haifa | Israel, 2/0), Nicușor BANCU (Universitatea Craiova, 52/2), Andrei BORZA (FC Rapid 1923, 0/0);

ADVERTISEMENT

MIJLOCAȘI: Răzvan MARIN (AEK Atena | Grecia, 74/12), Alexandru CICÂLDĂU (Universitatea Craiova, 38/4), Vladimir SCRECIU (Universitatea Craiova, 7/0), Tudor BĂLUȚĂ (Universitatea Craiova, 12/0), Nicolae STANCIU (Dalian | China, 86/15), Vlad DRAGOMIR (Pafos | Cipru, 7/0), Ianis HAGI (Alanyaspor | Turcia, 53/8), David MATEI (Universitatea Craiova, 0/0);

ATACANȚI: Dennis MAN (PSV | Țările de Jos, 45/11), Olimpiu MORUȚAN (FC Rapid 1923, 17/1), Valentin MIHĂILĂ (Caykur Rizespor | Turcia, 35/5), Ștefan BAIARAM (Universitatea Craiova, 4/1), Alexandru DOBRE (FC Rapid 1923, 6/0), Louis MUNTEANU (DC United | SUA, 4/2), Florinel COMAN (Al-Gharafa | Qatar, 20/2), Denis DRĂGUȘ (Gaziantep FK | Turcia, 27/7).