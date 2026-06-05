Sport

Lotul convocat de Gică Hagi pentru România – Țara Galilor. Accidentare de ultimă oră pentru fotbalistul de la FCSB

Gheorghe Hagi a anunțat lotul României pentru amicalul cu Țara Galilor. Cine este jucătorul de la FCSB care s-a accidentat și ratează și acest meci.
Mihai Dragomir
05.06.2026 | 11:13
Lotul convocat de Gica Hagi pentru Romania Tara Galilor Accidentare de ultima ora pentru fotbalistul de la FCSB
ULTIMA ORĂ
Lotul convocat de Gică Hagi pentru amicalul cu Țara Galilor. Sursa Foto: Sport Pictures.
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Întâlnirea dintre naționala României și Țara Galilor este programată sâmbătă, 6 iunie, de la ora 20:45, pe stadionul Steaua din București. Selecționerul Gică Hagi a anunțat lotul pe care se bazează pentru acest amical. „Regele” nu va putea conta pe unul dintre titularii de la FCSB, care s-a accidentat și s-a stabilit să fie menajat.

Probleme pentru Gică Hagi. Florin Tănase s-a accidentat

Din cauza programului atipic al acțiunii din această lună, selecționerul Gică Hagi a convocat un lot extins de 32 de jucători pentru cele două confruntări cu caracter amical. După ce 9 fotbaliști nu au făcut deplasarea pentru partida anterioară din Georgia, alți 7 jucători au părăsit cantonamentul de la Mogoșoaia și au intrat în vacanță înainte de confruntarea cu Țara Galilor.

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Astfel, pe lângă fotbaliști precum Radu Drăgușin, Răzvan Marin, Ianis Hagi, Virgil Ghiță, Valentin Mihăilă, Alexandru Cicâldău, Gică Hagi nu va putea conta nici pe titularul de la FCSB. Mai exact, Florin Tănase, cel care nu a făcuse deplasarea în Georgia, a acuzat mici probleme medicale încă de la sosirea în cantonamentul de la Mogoșoaia, el. Deși staff-ul a sperat că experimentatul fotbalist va fi recuperat, s-a decis menajarea acestuia la meciul cu Țara Galilor, a transmis FRF pe pagina oficială.

Lotul României pentru amicalul cu Țara Galilor

Pentru disputa de sâmbătă seară de pe teren propriu, Gică Hagi îi va avea la dispoziție pe următorii jucători:

PORTARI: Marian AIOANI (FC Rapid 1923, 2/0), Otto HINDRICH (Legia Varșovia | Polonia, 1/0), Ștefan TÂRNOVANU (FCSB, 4/0);

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FUNDAȘI: Deian SORESCU (Gaziantep FK | Turcia, 24/0), Tony STRATA (Vitória Guimarães | Portugalia, 0/0), Adrian RUS (Universitatea Craiova, 22/1), Andrei COUBIȘ (U Cluj, 2/0), Andrei BURCĂ (Yunnan Yukun | China, 45/1), Matei ILIE (CFR Cluj, 1/0), Lisav EISSAT (Maccabi Haifa | Israel, 3/0), Mihai POPESCU (FCSB, 7/1), Andrei BORZA (FC Rapid 1923, 1/0);

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MIJLOCAȘI: Vladimir SCRECIU (Universitatea Craiova, 8/0), Tudor BĂLUȚĂ (Universitatea Craiova, 13/0), Nicolae STANCIU (Dalian | China, 86/15), Vlad DRAGOMIR (Pafos | Cipru, 7/0), David MATEI (Universitatea Craiova, 1/0), Darius OLARU (FCSB, 27/0), Cătălin CÎRJAN (FC Dinamo, 1/0);

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ATACANȚI: Olimpiu MORUȚAN (FC Rapid 1923, 18/1), Ștefan BAIARAM (Universitatea Craiova, 4/1), Alexandru DOBRE (FC Rapid 1923, 7/0), Louis MUNTEANU (DC United | SUA, 5/3), Florinel COMAN (Al-Gharafa | Qatar, 21/2), Denis DRĂGUȘ (Gaziantep FK | Turcia, 27/7).

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Mihai Dragomir
Mihai Dragomir
Mihai Dragomir este redactor pe zona de sport la Fanatik. A debutat ca jurnalist la 27 SPORT AS, apoi a făcut parte din echipa celor de la Realitatea Sportivă.
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