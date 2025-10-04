Lotul lui Mircea Lucescu pentru meciurile cu Moldova și Austria! Patru fundași stânga convocați în locul lui Bancu

Echipa națională a României se pregătește de acțiunea din această lună, în care va juca un amical contra Moldovei și un meci din preliminariile CM 2026 contra Austriei. Cine sunt cei 28 de „tricolori” la care a apelat selecționerul Mircea Lucescu și cine sunt cei care au rămas din lista preliminară a stranierilor.
Naționala României se reunește pentru cele două jocuri din această lună. Mircea Lucescu a convocat 28 de fotbaliști, optând pentru 14 din străinătate și alți 14 din campionatul intern. Iată lotul primei reprezentative pentru partidele contra Moldovei și Austriei, conform frf.ro:
Ianis Hagi, cel care și-a botezat recent fiul, a revenit la echipa națională a României, așa cum Mircea Lucescu a declarat în exclusivitate la FANATIK SUPERLIGA că îl va convoca pentru această acțiune: „Va veni în grupul echipei naționale care are nevoie de el. L-am chemat și pentru forța lui de a uni grupul!”.
De asemenea, Lisav Eissat este o altă convocare anunțată de selecționerul Mircea Lucescu în exclusivitate la FANATIK SUPERLIGA. Fundașul central a fost lăudat de „Il Luce”, spunând că are niște calități deosebite, dar și faptul că își dorește foarte mult să reprezinte România.
Față de precedenta acțiune, desfășurată în luna septembrie, sunt 11 jucători noi convocați: Ionuț Radu, Cristi Manea, Lisav Eissat, Raul Opruț, Kevin Ciubotaru, Vlad Dragomir, Olimpiu Moruțan, Ianis Hagi, Cătălin Cîrjan, Valentin Mihăilă și Daniel Bîrligea.
În ceea ce îi privește pe jucătorii care nu se mai regăsesc în lotul actual, aceștia sunt în număr de 7: Deian Sorescu, Nicușor Bancu, Adrian Șut, Nicolae Stanciu, Darius Olaru, Alexandru Mitriță – retras și Denis Drăguș.
Meciurile naționalei României din luna octombrie vor avea loc astfel: România – Moldova (joi, 9 octombrie, de la ora 21:00) și România – Austria (duminică, 12 octombrie, de la ora 21:45).
După 5 etape scurse din preliminariile pentru Campionatul Mondial din 2026, echipa națională a României se regăsește pe locul 3 din grupa H, cu 7 puncte. Iată clasamentul complet: