Lotul lui Mircea Lucescu pentru meciurile cu Moldova și Austria! Patru fundași stânga convocați în locul lui Bancu

Cine sunt jucătorii convocați de Mircea Lucescu pentru meciurile cu Moldova și Austria

Naționala României se reunește pentru cele două jocuri din această lună. Mircea Lucescu a convocat 28 de fotbaliști, optând pentru 14 din străinătate și alți 14 din campionatul intern. Iată lotul primei reprezentative pentru partidele contra Moldovei și Austriei, conform :

PORTARI

Ionuț RADU (Celta de Vigo | Spania, 4/0), Ștefan TÂRNOVANU (FCSB, 3/0), Răzvan SAVA (Udinese | Italia, 0/0);

FUNDAȘI

Andrei RAȚIU (Rayo Vallecano | Spania, 33/1), Cristian MANEA (FC Rapid 1923, 25/2), Andrei BURCĂ (Yunnan Yukun | China, 43/1), Virgil GHIȚĂ (Hannover 96 | Germania, 5/0), Bogdan RACOVIȚAN (Raków | Polonia, 4/0), Mihai POPESCU (FCSB, 5/1), Lisav EISSAT (Maccabi Haifa | Israel, 0/0), Alexandru CHIPCIU (Universitatea Cluj, 47/6), Raul OPRUȚ (Dinamo, 4/0), Kevin CIUBOTARU (Hermannstadt, 0/0);

MIJLOCAȘI

Marius MARIN (Pisa | Italia, 33/0), Vladimir SCRECIU (Universitatea Craiova, 4/0), Răzvan MARIN (AEK Atena | Grecia, 70/12), Vlad DRAGOMIR (Pafos | Cipru, 1/0), Dennis MAN (PSV | Țările de Jos, 39/10), Olimpiu MORUȚAN (Aris Thessaloniki | Grecia, 16/1), Ianis HAGI (Alanyaspor | Turcia, 47/6), Florin TĂNASE (FCSB, 23/5), Cătălin CÎRJAN (Dinamo, 0/0), Ștefan BAIARAM (Universitatea Craiova, 0/0), Valentin MIHĂILĂ (Caykur Rizespor | Turcia, 31/5), Alexandru DOBRE (FC Rapid 1923, 4/0);

ATACANȚI

Louis MUNTEANU (CFR Cluj, 1/0), Daniel BÎRLIGEA (FCSB, 4/1), David MICULESCU (FCSB, 4/0).

Ianis Hagi, înapoi la echipa națională

Ianis Hagi, a revenit la echipa națională a României, : „Va veni în grupul echipei naționale care are nevoie de el. L-am chemat și pentru forța lui de a uni grupul!”.

De asemenea, Fundașul central a fost lăudat de „Il Luce”, spunând că are niște calități deosebite, dar și faptul că își dorește foarte mult să reprezinte România.

Ce jucători lipsesc de la ultima acțiune a naționalei României

Față de precedenta acțiune, desfășurată în luna septembrie, sunt 11 jucători noi convocați: Ionuț Radu, Cristi Manea, Lisav Eissat, Raul Opruț, Kevin Ciubotaru, Vlad Dragomir, Olimpiu Moruțan, Ianis Hagi, Cătălin Cîrjan, Valentin Mihăilă și Daniel Bîrligea.

În ceea ce îi privește pe jucătorii care nu se mai regăsesc în lotul actual, aceștia sunt în număr de 7: Deian Sorescu, Nicușor Bancu, Adrian Șut, Nicolae Stanciu, Darius Olaru, Alexandru Mitriță – retras și Denis Drăguș.

Când joacă România cu Moldova și Austria

Meciurile naționalei României din luna octombrie vor avea loc astfel: România – Moldova (joi, 9 octombrie, de la ora 21:00) și România – Austria (duminică, 12 octombrie, de la ora 21:45).

Cum arată clasamentul grupei României din preliminariile CM 2026

După 5 etape scurse din preliminariile pentru Campionatul Mondial din 2026, echipa națională a României se regăsește pe locul 3 din grupa H, cu 7 puncte. Iată clasamentul complet: