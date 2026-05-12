Lotul preliminar al Argentinei pentru Cupa Mondială 2026. Marele absent

Marea surpriză este reprezentată de absența lui Paulo Dybala, fotbalistul celor de la Roma, care a fost însă afectat de accidentări în acest sezon și nu a putut să evolueze constant pentru capitolini. Desigur, Leo Messi se află pe listă și se așteaptă de la el să fie din nou decisiv pentru selecționata „pumelor”.

Lionel Scaloni a ales lotul preliminar al Argentinei pentru Cupa Mondială

pentru a-și apăra trofeul câștigat în urmă cu 4 ani în Qatar. Reprezentativa „pumelor” se va putea baza pe nucleul jucătorilor care au fost decisivi la ultimul turneu, din lotul preliminar de 55 de jucători anunțat de Lionel Scaloni făcând parte Leo Messi, Enzo Fernandez, Lautaro, Cuti Romero sau Dibu Martinez.

Marele absent față de ceea ce a fost acum 4 ani este , extrema care a scris istorie în Europa la Benfica, Real Madrid sau PSG. Acesta a ajuns la la 38 de ani și s-a retras de la națională în urmă cu 2 ani, iar din cauza acestui fapt nu poate să fie pe lista lui Scaloni. Din cei pe care i-a ales selecționerul urmează să rămână 26 în lotul final pentru turneul din vară.

Lotul preliminar al Argentinei pentru Cupa Mondială

Portari

EMILIANO MARTÍNEZ – Aston Villa

GERÓNIMO RULLI – Olympique de Marseille

JUAN MUSSO – Atlético de Madrid

WALTER BENÍTEZ – Crystal Palace FC

FACUNDO CAMBESES – Racing Club

SANTIAGO BELTRÁN – River Plate

Fundași

AGUSTÍN GIAY – Palmeiras

GONZALO MONTIEL – River Plate

NAHUEL MOLINA – Atlético de Madrid

NICOLÁS CAPALDO – Hamburgo SV

KEVIN MAC ALLISTER – Union Saint Gilloise

LUCAS MARTINEZ QUARTA – River Plate

MARCOS SENESI – Bournemouth

LISANDRO MARTÍNEZ – Manchester United

NICOLÁS OTAMENDI – SL Benfica

GERMÁN PEZZELLA – River Plate

LEONARD BALERDI – Olympique de Marseille

CRISTIAN ROMERO – Tottenham Hotspur

LAUTARO DI LOLLO – Boca Juniors

ZAID ROMERO – Getafe CF

FACUNDO MEDINA – Olympique de Marseille

MARCOS ACUÑA – River Plate

NICOLÁS TAGLIAFICO – Olympique de Lyon

GABRIEL ROJAS – Racing Club

Mijlocași

MÁXIMO PERRONE – Calcio Como 1907

LEANDRO PAREDES – Boca Juniors

GUIDO RODRÍGUEZ – Valencia CF

ANÍBAL MORENO – River Plate

MILTON DELGADO – Boca Juniors

ALAN VARELA – FC Porto

EZEQUIEL FERNÁNDEZ – Bayer Leverkusen

RODRIGO DE PAUL – Inter de Miami

EXEQUIEL PALACIOS – Bayer Leverkusen

ENZO FERNÁNDEZ – Chelsea

ALEXIS MAC ALLISTER – Liverpool

GIOVANI LO CELSO – Real Betis Balompié

NICOLÁS DOMÍNGUEZ – Nottingham Forest

EMILIANO BUENDIA – Aston Villa

VALENTÍN BARCO – Racing Club de Estrasburgo

Atacanți