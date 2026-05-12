Lotul preliminar al Argentinei pentru Cupa Mondială 2026. Marele absent

Marea surpriză este reprezentată de absența lui Paulo Dybala, fotbalistul celor de la Roma, care a fost însă afectat de accidentări în acest sezon și nu a putut să evolueze constant pentru capitolini. Desigur, Leo Messi se află pe listă și se așteaptă de la el să fie din nou decisiv pentru selecționata „pumelor”.
Lionel Scaloni a ales lotul preliminar al Argentinei pentru Cupa Mondială
Argentina merge în Statele Unite pentru a-și apăra trofeul câștigat în urmă cu 4 ani în Qatar. Reprezentativa „pumelor” se va putea baza pe nucleul jucătorilor care au fost decisivi la ultimul turneu, din lotul preliminar de 55 de jucători anunțat de Lionel Scaloni făcând parte Leo Messi, Enzo Fernandez, Lautaro, Cuti Romero sau Dibu Martinez.
Marele absent față de ceea ce a fost acum 4 ani este Angel Di Maria, extrema care a scris istorie în Europa la Benfica, Real Madrid sau PSG. Acesta a ajuns la la 38 de ani și s-a retras de la națională în urmă cu 2 ani, iar din cauza acestui fapt nu poate să fie pe lista lui Scaloni. Din cei pe care i-a ales selecționerul urmează să rămână 26 în lotul final pentru turneul din vară.
Lotul preliminar al Argentinei pentru Cupa Mondială
Portari
- EMILIANO MARTÍNEZ – Aston Villa
- GERÓNIMO RULLI – Olympique de Marseille
- JUAN MUSSO – Atlético de Madrid
- WALTER BENÍTEZ – Crystal Palace FC
- FACUNDO CAMBESES – Racing Club
- SANTIAGO BELTRÁN – River Plate
Fundași
- AGUSTÍN GIAY – Palmeiras
- GONZALO MONTIEL – River Plate
- NAHUEL MOLINA – Atlético de Madrid
- NICOLÁS CAPALDO – Hamburgo SV
- KEVIN MAC ALLISTER – Union Saint Gilloise
- LUCAS MARTINEZ QUARTA – River Plate
- MARCOS SENESI – Bournemouth
- LISANDRO MARTÍNEZ – Manchester United
- NICOLÁS OTAMENDI – SL Benfica
- GERMÁN PEZZELLA – River Plate
- LEONARD BALERDI – Olympique de Marseille
- CRISTIAN ROMERO – Tottenham Hotspur
- LAUTARO DI LOLLO – Boca Juniors
- ZAID ROMERO – Getafe CF
- FACUNDO MEDINA – Olympique de Marseille
- MARCOS ACUÑA – River Plate
- NICOLÁS TAGLIAFICO – Olympique de Lyon
- GABRIEL ROJAS – Racing Club
Mijlocași
- MÁXIMO PERRONE – Calcio Como 1907
- LEANDRO PAREDES – Boca Juniors
- GUIDO RODRÍGUEZ – Valencia CF
- ANÍBAL MORENO – River Plate
- MILTON DELGADO – Boca Juniors
- ALAN VARELA – FC Porto
- EZEQUIEL FERNÁNDEZ – Bayer Leverkusen
- RODRIGO DE PAUL – Inter de Miami
- EXEQUIEL PALACIOS – Bayer Leverkusen
- ENZO FERNÁNDEZ – Chelsea
- ALEXIS MAC ALLISTER – Liverpool
- GIOVANI LO CELSO – Real Betis Balompié
- NICOLÁS DOMÍNGUEZ – Nottingham Forest
- EMILIANO BUENDIA – Aston Villa
- VALENTÍN BARCO – Racing Club de Estrasburgo
Atacanți
- LIONEL MESSI – Inter de Miami
- NICOLÁS PAZ – Calcio Como 1907
- FRANCO MASTANTUONO – Real Madrid
- THIAGO ALMADA – Atlético de Madrid
- TOMÁS ARANDA – Boca Juniors
- NICOLÁS GONZÁLEZ – Atlético de Madrid
- ALEJANDRO GARNACHO – Chelsea
- GIULIANO SIMEONE – Atlético de Madrid
- MATÍAS SOULÉ – AS Roma
- CLAUDIO ECHEVERRI – Girona Fútbol Club
- GIANLUCA PRESTIANNI – SL Benfica
- SANTIAGO CASTRO – Bologna FC
- LAUTARO MARTÍNEZ – Internazionale de Milán
- JOSÉ MANUEL LÓPEZ – Palmeiras
- JULIÁN ÁLVAREZ – Atlético de Madrid
- MATEO PELLEGRINO – Parma Calcio