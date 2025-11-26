Lotul României calificat la Campionatul Mondial, trimis acasă după ce a fost reţinut 12 ore pe aeroport!

ADVERTISEMENT

Lotul de pescuit din caiac al României, calificat la Campionatul Mondial din Mexic, a fost reţinut timp de 12 ore pe aeroport. Autorităţile din țara care găzduiește competiția nu au acceptat documentele sportivilor români.

Sportivii români, ținuți 12 ore într-o cameră pe aeroport

Tratamentul jignitor nu s-a oprit aici. Polițiștii de frontieră le-au luat telefoanele şi paşapoartele sportivilor, fără nicio explicație. Răzvan Ghindăoanu, membru al delegației României, a povestit coșmarul prin care el și colegii săi au trecut. Mexicanii i-au ținut într-o cameră timp de 12 ore, după care i-au îmbarcat într-un avion și i-au trimis înapoi în Europa.

„Cea mai tristă zi din 2025! Am ajuns în Mexic plini de speranță după un an de gânduri și pregătiri. Eram fericiți că vom participa la Campionatul Mondial de pescuit din caiac… însă fericirea a dispărut.

Ea a fost înlocuită de frustrare și neputință când am aflat… după 20 de ore de zbor și escale… că ne-a fost refuzată intrarea în Mexic pe motiv că nu aveam tipărită o dovadă de la organizator pentru rezervarea cazării pe durata oficială a competiției!

Aveau dovada rezervării și a plății către organizatori

Noi aveam dovada rezervării pentru zilele de antrenament neoficial şi dovada plăţii către organizator, Federaţia Mexicană de pescuit, pentru caiace şi cazare, 13.500 euro. Aveam scrisorea de invitaţie la Campionat.

Toate astea nu au contat! Ne-au luat paşapoartele şi telefoanele, ca unor infractori, şi ne-au băgat într-o cameră mică unde am stat pentru 12 ore. Dezumanizaţi şi frustrați am așteptat crezând că până la urma se va rezolva…

Greşit! Am fost urcaţi într-un avion, fără paşapoarte şi telefoane, şi am fost expulzaţi la Madrid… încă nouă ore de zbor… Această postare o fac din Madrid, îmbrăcat cu aceleaşi haine de sâmbătă, de la ora 5:30. Încă nu ne-am dat bătuţi… deşi nu prea avem o stare psihică foarte bună… şi sperăm să reuşim să ne întoarcem! Când crezi că ai o zi proastă, imaginează-te ce am simțit noi!”, a scris Răzvan Ghindăoanu pe Facebook.

Probleme frecvemte pentru români la intrarea în Mexic

Problemele de care au parte românii la intrarea în Mexic sunt de notorietate. De altfel, evitarea călătoriilor în această țară. “În condițiile crizei severe a migrației din regiune, se recomandă doar efectuarea călătoriilor esențiale în Mexic, după achiziționarea unor polițe de asigurare de călătorie care să acopere rambursarea cheltuielilor în cazul nepermiterii intrării în țară”, precizează MAE.

În ultimii ani, aproape 4.000 de români au fost refuzați la intrarea în Mexic. Potrivit explicațiilor oficiale, decizia a fost luată pe baza răspunsurilor oferite de cetățenii români la interviul realizat la sosire de un ofițer de la imigrări, care a constatat ca scopul călătoriei nu este unul justificat.

Mexicul este una dintre cele trei țări organizatoare, alături de SUA și Canada. Competiția va avea un număr record de fani, ținând cont că este prima cu 48 de echipe și automat va genera un număr mare de meciuri.