Lotul României la CM de handbal feminin 2021! Crina Pintea, liderul naţionalei în lipsa Cristinei Neagu

România se pregăteşte de Campionatul Mondial de handbal feminin care se va desfăşura între 1 şi 19 decembrie în Spania. Selecţionata lui Adi Vasile va efectua un stagiu de pregătire la Bucureşti, înainte de startul competiţiei.

Lotul României la CM de handbal feminin 2021!

Selecţionerul a convocat 21 de jucătoare pentru acest stagiu de pregătire, care se va desfăşura între 23 noiembrie şi 1 decembrie. Apoi, delegaţia României va pleca la turneul final, meciurile naţionalei noastre desfăşurându-se la Castellon.

Lotul convocat de Adi Vasile pentru Campionatul Mondial de handbal:

Portari: Iulia Dumanska, Daciana Hosu, Diana Ciucă

Extreme stânga: Nicoleta Dincă, Ana Maria Tănasie, Alexandra Dindiligan

Interi stânga: Bianca Bazaliu, Bianca Harabagiu, Sorina Tîrcă, Anca Polocoșer

Centri: Cristina Laslo, Andreea Rotaru, Andreea Popa, Mădălina Zamfirescu

Interi dreapta: Alina Ilie, Ana Maria Savu

Extreme dreapta: Laura Moisă, Oana Borș

Pivoţi: Crina Pintea, Lorena Ostase, Alexandra Subțirică Iovănescu

ADVERTISEMENT

Cristina Neagu, pauză de la echipa naţională!

după ce şi-a anunţat retragerea temporară de la echipa naţională după “dubla” de baraj, câştigată în faţa naţionalei Macedoniei de Nord:

“Vine o pauză pentru mine. Cel mai probabil, nu o să joc la națională în 2021. Sper să am mai multă energie la anul, să fiu mai motivată. Am acumulat oboseală fizică, psihică, am avut parte de câteva accidentări în ultimul an și cred că e un moment bun să mă odihnesc, apoi să revin cu dorințe noi.

ADVERTISEMENT

“Am nevoie doar de o pauză, am nevoie să-mi încarc bateriile”

De la anul voi continua să joc la națională, vreau să merg la Jocurile Olimpice. Sunt calificări pentru Euro de la anul, e Campionatul Mondial! Nicio echipă nu trebuie să depindă de o jucătoare! Fetele vor învăța să joace și fară mine.

Nu vorbim de o retragere definitivă, e ceva temporar. Am nevoie doar de o pauză, am nevoie să-mi încarc bateriile. Dacă o să fiu sănatoasă și voi continua să joc pentru echipa de club, cu siguranță mă voi întoarce și la națională”, a spus Neagu în luna aprilie.

ADVERTISEMENT

Adi Vasile: “Toată lumea trebuie să joace și mai bine”

a spus că România trebuie să înveţe să joace şi fără Cristina Neagu, iar în momentul în care starul se va întoarce, să găsească o echipă şi mai bună:

“Cristina o să facă o pauză de la echipa națională, pentru ceva timp, începând din acest moment. Toată lumea trebuie să joace și mai bine și vreau să găsească o echipă și mai bună. Nu e ceva definitiv!”, a spus Adi Vasile.

ADVERTISEMENT

România face parte din grupa C a turneului final alături de Iran, Kazahstan şi Norvegia. Primul meci va avea loc pe data de 3 decembrie, de la ora 18:00, împotriva naţionalei din Iran.

12 este locul ocupat de România la CM 2019

32 de echipe participă la Campionatul Mondial de Handbal