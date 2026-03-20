Lotul României pentru barajul cu Turcia! Mircea Lucescu l-a convocat pe atacantul-surpriză anunțat în exclusivitate de Fanatik

Mircea Lucescu a anunțat lotul convocat pentru barajul pentru Cupa Mondială. Naționala României se va duela pe data de 26 martie cu Turcia, la Istanbul, iar dacă tricolorii reușesc surpriza și câștigă, vor da piept în finală cu câștigătoarea partidei Slovacia – Kosovo. Antrenorul mizează pe 26 de jucători. Nu au lipsit nici surprizele.

Luna martie este una extrem de importantă pentru fotbalul românesc. Naționala are o șansă uriașă de a ajunge la Campionatul Mondial care se va disputa vara viitoare în Statele Unite, Canada și Mexic. Tricolorii au trecut de faza preliminară și au ajuns la baraj, însă adevăratul test începe abia acum. Primul obstacol este unul extrem de dificil: Turcia, pe stadionul celor de la Beșiktaș, într-o atmosferă infernală.

Se anunță un meci complicat. , însă fotbalul a demonstrat de nenumărate ori că surprizele sunt posibile. Pentru ca România să ajungă în finala barajului, va fi nevoie de un joc aproape perfect, dar și de inspirație din partea selecționerului Mircea Lucescu.

„Il Luce” a definitivat lista celor 26 de jucători convocați pentru această dublă decisivă.

Lotul convocat de Mircea Lucescu pentru meciurile de la baraj:

PORTARI: Ionuț RADU (Celta de Vigo | Spania, 7/0), Marian AIOANI (FC Rapid 1923, 0/0), Mihai POPA (CFR Cluj, 0/0);

FUNDAȘI: Andrei RAȚIU (Rayo Vallecano | Spania, 36/2), Deian SORESCU (Gaziantep FK | Turcia, 23/0), Radu DRĂGUȘIN (Tottenham | Anglia, 27/1), Andrei BURCĂ (Yunnan Yukun | China, 44/1), Virgil GHIȚĂ (Hannover 96 | Germania, 8/1), Adrian RUS (Universitatea Craiova, 22/1), Andrei COUBIȘ (Universitatea Cluj, 0/0), Nicușor BANCU (Universitatea Craiova, 50/2), Kevin CIUBOTARU (Hermannstadt, 1/0);

MIJLOCAȘI: Vladimir SCRECIU (Universitatea Craiova, 6/0), Vlad DRAGOMIR (Pafos | Cipru, 5/0), Răzvan MARIN (AEK Atena | Grecia, 72/12), Nicolae STANCIU (Dalian Yingbo | China, 84/15), Florin TĂNASE (FCSB, 26/5), Ianis HAGI (Alanyaspor | Turcia, 51/8), Dennis MAN (PSV | Țările de Jos, 43/11), Alexandru DOBRE (FC Rapid 1923, 5/0), Valentin MIHĂILĂ (Caykur Rizespor | Turcia, 33/5), Claudiu PETRILA (FC Rapid 1923, 2/0), Ștefan BAIARAM (Universitatea Craiova, 2/1);

ATACANȚI: Daniel BÎRLIGEA (FCSB, 7/2), David MICULESCU (FCSB, 6/0), Marius COMAN (UTA Arad, 0/0).

„Aflați pe lista preliminară a convocărilor la prima reprezentativă, Lisav EISSAT și Ioan VERMEȘAN se vor alătura lotului U21 al României, sub comanda selecționerului Costin Curelea, pentru partidele din preliminariile EURO 2027 cu Kosovo (27 martie) și San Marino (31 martie)”, a transmis FRF pe site-ul oficial.

Marius Coman și Andrei Coubiș ar putea debuta la echipa națională!

Mircea Lucescu a avut mari bătăi de cap în alcătuirea lotului. Cele mai mari probleme sunt, evident, în linia ofensivă. Louis Munteanu și Denis Drăguș lipsesc, iar din acest motiv selecționerul a fost nevoit să îl cheme la prima reprezentativă pe Marius Coman, un atacant care nu a evoluat pentru tricolori nici măcar la juniori.

O altă surpriză este convocarea lui Coubiș, de la Universitatea Cluj. Tânărul fundaș central a impresionat pe toată lumea în primele sale meciuri din Superliga României, însă soluția lui Lucescu pare mai degrabă una de avarie, în condițiile în care și în centrul defensivei există probleme cauzate de accidentări.