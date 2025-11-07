Sport

Lotul României pentru Campionatul Mondial de handbal feminin! Două nume importante lipsesc de pe listă

Ovidiu Mihăilă a anunţat lotul pentru Trofeul Carpaţi şi Campionatul Mondial de handbal feminin. Două jucătoare importante nu au prins lista finală.
Marian Popovici
07.11.2025 | 09:50
Lotul României pentru Campionatul Mondial de handbal feminin! Două nume importante lipsesc de pe listă. Sursa: sportpictures.eu
Naţionala României de handbal feminin intră în linie dreaptă spre Campionatul Mondial de handbal feminin, care se dispută în Olanda şi Germania între 26 noiembrie şi 14 decembrie. „Tricolorele” sunt în grupă cu Croaţia, Japonia şi Danemarca.

Lotul anunţat de Ovidiu Mihăilă pentru Trofeul Carpaţi şi Campionatul Mondial

Selecţionerul Ovidiu Mihăilă a anunţat lotul pentru trofeul Carpaţi, care în proporţie covârşitoare va fi şi cel care va face deplasarea la Campionatul Mondial. Schimbări mai pot apărea, dar sunt şanse mici să se mai schimbe jucătoare.

Lotul României pentru Trofeul Carpați și Campionatul Mondial:

  • Portari: Iulia Dumanska, Bianca Curmenț, Elena Șerban
  • Extreme dreapta: Sonia Seraficeanu, Mihaela Mihai
  • Inter dreapta: Alicia Gogîrlă
  • Centri: Rebeca Necula, Alisia Boiciuc, Andreea Popa , Elena Roșu, Cristina Laslo
  • Interi stânga: Sorina Grozav, Maryia Skrobic
  • Extreme stânga: Gabriela Dumitrașcu, Eva Kerekes
  • Pivoți: Lorena Ostase, Sonia Vasiliu, Asma Elghaoui

Două jucătoare importante sunt out!

Două jucătoare importante pentru echipa naţională nu au prins lotul. Este vorba de Bianca Bazaliu şi Ştefania Stoica, ambele de la Gloria Bistriţa. Pe postul de inter stânga au fost preferate Sorina Grozav şi Maryia Skrobic.

România va disputa la Bistriţa meciurile din Trofeul Carpaţi, care se va desfăşura între 17-24 noiembrie 2025. „Tricolorele” joacă împotriva Portugaliei (20 noiembrie), Cehiei (22 noiembrie) şi Austriei (23 noiembrie).

Apoi, România va face deplasarea la Rotterdam pentru Campionatul Mondial de handbal feminin. Este cea mai echilibrată grupă de la turneul final. România va juca, în ordine, cu Croaţia (27 noiembrie), Japonia (29 noiembrie) şi Danemarca (1 decembrie).

  • 27 este numărul de ediţii ale Campionatului Mondial la care a participat România (singura ţară care a bifat toate participările)
  • 3 luni este contractul lui Ovidiu Mihăilă cu naţionala României
