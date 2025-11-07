Lotul României pentru Campionatul Mondial de handbal feminin! Două nume importante lipsesc de pe listă

ADVERTISEMENT

Naţionala României de handbal feminin intră în linie dreaptă spre Campionatul Mondial de handbal feminin, care se dispută în Olanda şi Germania între 26 noiembrie şi 14 decembrie. „Tricolorele” sunt în grupă cu Croaţia, Japonia şi Danemarca.

Lotul anunţat de Ovidiu Mihăilă pentru Trofeul Carpaţi şi Campionatul Mondial

pentru trofeul Carpaţi, care în proporţie covârşitoare va fi şi cel care va face deplasarea la Campionatul Mondial. Schimbări mai pot apărea, dar sunt şanse mici să se mai schimbe jucătoare.

Lotul României pentru Trofeul Carpați și Campionatul Mondial:

Portari: Iulia Dumanska, Bianca Curmenț, Elena Șerban

Extreme dreapta: Sonia Seraficeanu, Mihaela Mihai

Inter dreapta: Alicia Gogîrlă

Centri: Rebeca Necula, Alisia Boiciuc, Andreea Popa , Elena Roșu, Cristina Laslo

Interi stânga: Sorina Grozav, Maryia Skrobic

Extreme stânga: Gabriela Dumitrașcu, Eva Kerekes

Pivoți: Lorena Ostase, Sonia Vasiliu, Asma Elghaoui

Două jucătoare importante sunt out!

Două jucătoare importante pentru echipa naţională nu au prins lotul. Este vorba de Bianca Bazaliu şi Ştefania Stoica, ambele de la Gloria Bistriţa. Pe postul de inter stânga au fost preferate Sorina Grozav şi Maryia Skrobic.

România va disputa la Bistriţa meciurile din Trofeul Carpaţi, care se va desfăşura între 17-24 noiembrie 2025. „Tricolorele” joacă împotriva Portugaliei (20 noiembrie), Cehiei (22 noiembrie) şi Austriei (23 noiembrie).

Apoi, . Este cea mai echilibrată grupă de la turneul final. România va juca, în ordine, cu Croaţia (27 noiembrie), Japonia (29 noiembrie) şi Danemarca (1 decembrie).

