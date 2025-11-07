Lotul României pentru Campionatul Mondial de handbal feminin! Două nume importante lipsesc de pe listă

Naţionala României de handbal feminin intră în linie dreaptă spre Campionatul Mondial de handbal feminin, care se dispută în Olanda şi Germania între 26 noiembrie şi 14 decembrie. „Tricolorele” sunt în grupă cu Croaţia, Japonia şi Danemarca.
Selecţionerul Ovidiu Mihăilă a anunţat lotul pentru trofeul Carpaţi, care în proporţie covârşitoare va fi şi cel care va face deplasarea la Campionatul Mondial. Schimbări mai pot apărea, dar sunt şanse mici să se mai schimbe jucătoare.
Două jucătoare importante pentru echipa naţională nu au prins lotul. Este vorba de Bianca Bazaliu şi Ştefania Stoica, ambele de la Gloria Bistriţa. Pe postul de inter stânga au fost preferate Sorina Grozav şi Maryia Skrobic.
România va disputa la Bistriţa meciurile din Trofeul Carpaţi, care se va desfăşura între 17-24 noiembrie 2025. „Tricolorele” joacă împotriva Portugaliei (20 noiembrie), Cehiei (22 noiembrie) şi Austriei (23 noiembrie).
Apoi, România va face deplasarea la Rotterdam pentru Campionatul Mondial de handbal feminin. Este cea mai echilibrată grupă de la turneul final. România va juca, în ordine, cu Croaţia (27 noiembrie), Japonia (29 noiembrie) şi Danemarca (1 decembrie).