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Naționala U17 a României a reușit o performanță remarcabilă obținând calificarea la Campionatul Mondial din Qatar, care se va desfășura în intervalul 19 noiembrie – 13 decembrie 2026. Mircea Diaconescu a convocat un lot alcătuit din 21 de jucători.

Lotul României pentru Campionatul Mondial U17 din Qatar

Naționala U17 a României cedase în ultimul meci din preliminariile pentru EURO U17 în primăvara acestui an. Micii „tricolori” au fost învinși pe teren propriu cu 1-2 de reprezentativa similară a Italiei. Totuși, reprezentativa noastră s-a aflat printre cele mai bine clasate echipe de pe locurile 2 și . Selecționerul Mircea Diaconu a stabilit lotul pe care se ba vaza la competiția care reunește 48 de echipe repartizate la startul ei în 12 grupe a câte 4. Iată jucătorii selectați pentru turneul final:

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Portari: Tudor COȘA (Universitatea Cluj), Victor KROES (Real Betis | Spania), Yanis CROITOR (Standard Liege | Belgia)

Tudor COȘA (Universitatea Cluj), Victor KROES (Real Betis | Spania), Yanis CROITOR (Standard Liege | Belgia) Fundași: Cosmin MATEI (CFR Cluj), Erik MĂNĂILĂ (FC Rapid), Alexandru MILOIU (SS Lazio | Italia), David LOGHIN (Universitatea Craiova), Robert CORDUNEANU (ACF Fiorentina | Italia), Eduardo CORLAT (Real Madrid CF | Spania), Claudiu STANCU (CSM Slatina), Lorand BENCZE (Puskas Akademia | Ungaria)

Cosmin MATEI (CFR Cluj), Erik MĂNĂILĂ (FC Rapid), Alexandru MILOIU (SS Lazio | Italia), David LOGHIN (Universitatea Craiova), Robert CORDUNEANU (ACF Fiorentina | Italia), Eduardo CORLAT (Real Madrid CF | Spania), Claudiu STANCU (CSM Slatina), Lorand BENCZE (Puskas Akademia | Ungaria) Mijlocași: Matei PĂDURE (VfL Wolfsburg | Germania), Ioan PRECUP (Villarreal CF | Spania), Denys MUNTEAN (Universitatea Craiova), Andrei NICULCEA (FC Rapid), Darius TRIPON (Farul Constanța), Alexandru GONCEAR (Farul Constanța), Denis AEVOAEI (Venezia FC | Italia)

Matei PĂDURE (VfL Wolfsburg | Germania), Ioan PRECUP (Villarreal CF | Spania), Denys MUNTEAN (Universitatea Craiova), Andrei NICULCEA (FC Rapid), Darius TRIPON (Farul Constanța), Alexandru GONCEAR (Farul Constanța), Denis AEVOAEI (Venezia FC | Italia) Atacanți: Eduardo BODNAR (Universitatea Cluj), Rareș SILITRĂ (Borussia Monchengladbach | Germania), Darius BOTA (AFK Csikszereda)

Eduardo Corlat (17 ani), fundașul central, este cel care poartă și banderola de căpitan la România U17. Născut în capitala Spaniei, fundașul central evoluează pentru academia lui Real Madrid. El a ajuns în curtea „galacticilor” în vara lui 2020, când a fost transferat de la juniorii lui Getafe. Emanuel Roşu, jurnalistul FANATIK desemnat de britanicii de la The Guardian pentru nominalizările din Next Gen 2026, în topul celor mai talentaţi juniori,

Programul României la Campionatul Mondial U17

Campionatul Mondial U17 va fi găzduit de baza sportivă Aspire Zone din Doha. Doar marea finală va avea un alt loc de disputare, anume pe stadionul Ahmad bin Ali. Toate partidele naționalei României vor fi transmise în direct la AntenaPLAY. Iată cum arată programul micilor „tricolori”:

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Sâmbătă, 21 noiembrie, ora 17:30: Mexic – ROMÂNIA (Aspire Zone, Teren 8)

Mexic – ROMÂNIA (Aspire Zone, Teren 8) Marți, 24 noiembrie, ora 14:30: Venezuela – ROMÂNIA (Aspire Zone, Teren 9)

Venezuela – ROMÂNIA (Aspire Zone, Teren 9) Vineri, 27 noiembrie, ora 18:00: ROMÂNIA – Camerun (Aspire Zone, Teren 8)

Grupele de la Campionatul Mondial U17

România a fost repartizată într-o grupă extrem de echilibrată, unde va întâlni adversari care permit jucătorilor, la prima vedere, să viseze la o calificare în faza eliminatorie. Așadar, România va fi în Grupa K, alături de Mexic, Camerun și Venezuela. Primele două echipe clasate în fiecare grupă, alături de cele mai bune opt echipe de pe locul al treilea, se vor califica în șaisprezecimile de finală. Iată mai jos componența completă a tuturor grupelor de la turneul final:

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