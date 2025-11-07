Lotul României pentru meciurile cu Bosnia și San Marino! Surprize uriașe ale lui Mircea Lucescu

ADVERTISEMENT

„Il Luce” a făcut două alegeri care ar putea fi considerate în principiu drept surprinzătoare, chiar dacă este vorba despre jucători aflați în mare formă la echipa de club.

Lotul României pentru meciurile cu Bosnia și San Marino din preliminariile pentru Campionatul Mondial din 2026

Ambii sunt de la Rapid. Este vorba despre Marian Aioani și Claudiu Petrila, cel din urmă preferat în principiu în locul lui Alex Dobre, coechipierul său de la club. În rest, selecționerul a decis să mizeze în linii mari pe fotbaliști pe care s-a mai bazat în trecutul apropiat.

PORTARI

Ionuț RADU (Celta de Vigo | Spania, 6/0), Ștefan TÂRNOVANU (FCSB, 3/0), Marian AIOANI (FC Rapid 1923, 0/0);

FUNDAȘI

Andrei RAȚIU (Rayo Vallecano | Spania, 34/1), Deian SORESCU (Gaziantep FK | Turcia, 23/0), Virgil GHIȚĂ (Hannover 96 | Germania, 6/1), Bogdan RACOVIȚAN (Raków | Polonia, 4/0), Adrian RUS (Universitatea Craiova, 22/1), Lisav EISSAT (Maccabi Haifa | Israel, 1/0), Nicușor BANCU (Universitatea Craiova, 49/2), Alexandru CHIPCIU (Universitatea Cluj, 48/6) ;

MIJLOCAȘI

Marius MARIN (Pisa | Italia, 34/0), Vladimir SCRECIU (Universitatea Craiova, 5/0), Răzvan MARIN (AEK Atena | Grecia, 70/12), Vlad DRAGOMIR (Pafos | Cipru, 3/0), Ianis HAGI (Alanyaspor | Turcia, 49/7), Florin TĂNASE (FCSB, 24/5), Darius OLARU (FCSB, 26/0), Dennis MAN (PSV | Țările de Jos, 41/10), David MICULESCU (FCSB, 5/0), Valentin MIHĂILĂ (Caykur Rizespor | Turcia, 32/5), Ștefan BAIARAM (Universitatea Craiova, 1/0), Claudiu PETRILA (FC Rapid 1923, 1/0);

ATACANȚI

Denis DRĂGUȘ (Eyüpspor | Turcia, 26/7), Daniel BÎRLIGEA (FCSB, 5/1), Louis MUNTEANU (CFR Cluj, 3/1).

Marian Aioani, convocat în premieră în mandatul lui Mircea Lucescu

În ceea ce privește convocarea lui în premieră la echipa națională în mandatul lui Lucescu, se confirmă astfel

Așadar, în ciuda , Ștefan Târnovanu a fost totuși convocat pentru această acțiune extrem de importantă. Se știe foarte bine că meciul din Bosnia este decisiv în lupta pentru locul 2 din această grupă de calificare.

Cel mai probabil, Mircea Lucescu luase decizia împreună cu staff-ul său încă dinainte de partida din Elveția, iar această hotărâre nu mai fost schimbată de evenimentele de la Basel. Astfel, Târnovanu și Aioani au fost preferați în detrimentul lui Răzvan Sava și Horațiu Moldovan.

De asemenea, s-au confirmat și celelalte două informații publicate în exclusivitate de FANATIK în cursul zilei de vineri. Așadar, Răzvan Marin a fost convocat pentru aceste două meciuri, în vreme ce Nicolae Stanciu, în continuare cu anumite probleme medicale, nu.