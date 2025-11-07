Sport

Lotul României pentru meciurile cu Bosnia și San Marino! Surprize uriașe ale lui Mircea Lucescu

FRF a anunțat lotul României pentru meciurile cu Bosnia și San Marino! Ce surprize a pregătit selecționerul Mircea Lucescu
Gabriel-Alexandru Ioniță
07.11.2025 | 13:40
Lotul Romaniei pentru meciurile cu Bosnia si San Marino Surprize uriase ale lui Mircea Lucescu
Lotul convocat de Mircea Lucescu pentru meciurile cu Bosnia și San Marino. Foto: colaj Fanatik
„Il Luce” a făcut două alegeri care ar putea fi considerate în principiu drept surprinzătoare, chiar dacă este vorba despre jucători aflați în mare formă la echipa de club.

Lotul României pentru meciurile cu Bosnia și San Marino din preliminariile pentru Campionatul Mondial din 2026

Ambii sunt de la Rapid. Este vorba despre Marian Aioani și Claudiu Petrila, cel din urmă preferat în principiu în locul lui Alex Dobre, coechipierul său de la club. În rest, selecționerul a decis să mizeze în linii mari pe fotbaliști pe care s-a mai bazat în trecutul apropiat.

PORTARI
Ionuț RADU (Celta de Vigo | Spania, 6/0), Ștefan TÂRNOVANU (FCSB, 3/0), Marian AIOANI (FC Rapid 1923, 0/0);

FUNDAȘI
Andrei RAȚIU (Rayo Vallecano | Spania, 34/1), Deian SORESCU (Gaziantep FK | Turcia, 23/0), Virgil GHIȚĂ (Hannover 96 | Germania, 6/1), Bogdan RACOVIȚAN (Raków | Polonia, 4/0), Adrian RUS (Universitatea Craiova, 22/1), Lisav EISSAT (Maccabi Haifa | Israel, 1/0), Nicușor BANCU (Universitatea Craiova, 49/2), Alexandru CHIPCIU (Universitatea Cluj, 48/6) ;

MIJLOCAȘI
Marius MARIN (Pisa | Italia, 34/0), Vladimir SCRECIU (Universitatea Craiova, 5/0), Răzvan MARIN (AEK Atena | Grecia, 70/12), Vlad DRAGOMIR (Pafos | Cipru, 3/0), Ianis HAGI (Alanyaspor | Turcia, 49/7), Florin TĂNASE (FCSB, 24/5), Darius OLARU (FCSB, 26/0), Dennis MAN (PSV | Țările de Jos, 41/10), David MICULESCU (FCSB, 5/0), Valentin MIHĂILĂ (Caykur Rizespor | Turcia, 32/5), Ștefan BAIARAM (Universitatea Craiova, 1/0), Claudiu PETRILA (FC Rapid 1923, 1/0);

ATACANȚI
Denis DRĂGUȘ (Eyüpspor | Turcia, 26/7), Daniel BÎRLIGEA (FCSB, 5/1), Louis MUNTEANU (CFR Cluj, 3/1).

Marian Aioani, convocat în premieră în mandatul lui Mircea Lucescu

În ceea ce privește convocarea lui Marian Aioani în premieră la echipa națională în mandatul lui Lucescu, se confirmă astfel informația furnizată în exclusivitate de FANATIK încă dinainte cu mai bine de două ore ca FRF să anunțe oficial lotul. 

Așadar, în ciuda gafei făcute joi seară la Basel în meciul de Europa League jucat de FCSB, Ștefan Târnovanu a fost totuși convocat pentru această acțiune extrem de importantă. Se știe foarte bine că meciul din Bosnia este decisiv în lupta pentru locul 2 din această grupă de calificare.

Cel mai probabil, Mircea Lucescu luase decizia împreună cu staff-ul său încă dinainte de partida din Elveția, iar această hotărâre nu mai fost schimbată de evenimentele de la Basel. Astfel, Târnovanu și Aioani au fost preferați în detrimentul lui Răzvan Sava și Horațiu Moldovan.

De asemenea, s-au confirmat și celelalte două informații publicate în exclusivitate de FANATIK în cursul zilei de vineri. Așadar, Răzvan Marin a fost convocat pentru aceste două meciuri, în vreme ce Nicolae Stanciu, în continuare cu anumite probleme medicale, nu.

