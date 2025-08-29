Lotul României U21 pentru meciurile cu Kosovo și San Marino. Curelea nu a convocat niciun jucător de la FCSB

România U21 are o nouă față după Campionatul European din Slovacia. După turneul final s-a produs un schimb de generații, iar Daniel Pancu a fost înlocuit cu Costin Curelea la cârma „tricolorilor” mici. Selecționerul a făcut publică lista convocărilor, iar niciun jucător de la FCSB nu este pe listă.

Surprize în lotul României U21 pentru meciurile din septembrie

Selecționata U21 face parte din Grupa A în cadrul preliminariilor pentru Campionatul European U21 din 2027 și va avea ca adversare echipele naționale ale Spaniei, Finlandei, Kosovo, Ciprului și statului San Marino, în tentativa de a obține calificarea pentru a cincea oară consecutiv la turneul final.

Primele meciuri din această campanie de calificare sunt cu reprezentativele din Kosovo (n.r. – se joacă acasă), respectiv San Marino (n.r. – se joacă în deplasare). Primul duel este programat vineri, 5 septembrie, de la ora 18:30, iar al doilea marți, 9 septembrie, de la ora 21:30.

Cu o săptămână înainte de primul duel, Costin Curelea a făcut publică lista convocărilor. Printre jucători se enumeră Mihnea Rădulescu, Alexandru Musi sau . Un fapt interesant este că FCSB, campioana en-titre, nu a oferit niciun jucător la lot.

Lotul României U21 pentru meciurile împotriva Kosovo U21 și San Marino U21

Portari: Ștefan Lefter (Universitatea Cluj), Vlad Rafailă (Real Betis | Spania), Codruț Sandu (Corvinul Hunedoara);

Fundași: Tony Strata (Vitória Guimarães | Portugalia), David Maftei (Farul Constanța), Matteo Duțu (AC Milan | Italia), Răzvan Pașcalău (Dinamo), Mario Tudose (CFC Argeș), Robert Jălade (Sevilla | Spania), Antonio David (Internazionale Milano | Italia), Kevin Ciubotaru (FC Hermannstadt);

Mijlocași: Eduard Radaslavescu (Farul Constanța), Mihnea Rădulescu (Universitatea Craiova), Alexandru Musi (Dinamo), Ștefan Bană (Oțelul Galați), Lorenzo Biliboc (CFR Cluj), Cristian Mihai (Dinamo), Cătălin Vulturar (Rapid), Alin Boțogan (Petrolul), Luca Szimionaș (Hellas Verona | Italia);

Atacanți: Rareș Burnete (Juve Stabia | Italia), Atanas Trică (Universitatea Cluj), Ioan Vermeșan (Hellas Verona | Italia).