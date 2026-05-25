Sport

Lotul Spaniei pentru Campionatul Mondial. Barcelona trimite 8 jucători, Real Madrid niciunul!

Una dintre favoritele la câștigarea Cupei Mondiale, Spania, și-a anunțat lotul final și selecționerul a decis să nu cheme vreun jucător de la Real Madrid.
Catalin Oprea
25.05.2026 | 15:10
Lotul Spaniei pentru Cupa Mondială include 8 jucători de la Barcelona.
Luis de la Fuente a luat o decizie drastică și nu a chemat vreun jucător de la Real Madrid pentru a face parte din lotul Spaniei pentru Cupa Mondială din Statele Unite, Canada și Mexic. Selecționerul a chemat însă nu mai puțin de 8 jucători de la Barcelona, marea rivală din La Liga.

Real Madrid, fără reprezentant în lotul Spaniei pentru Cupa Mondială

Sezonul nu foarte bun pe care Real Madrid l-a avut a influențat decisiv selecția pe care Luis de la Fuente a făcut-o. Tehnicianul iberic s-a decis să nu se bazeze pe niciun jucător de la trupa de pe Santiago Bernabeu, ceea ce a stârnit discuții intense în media din Spania. Dean Huijsen, fundașul central considerat a fi unul dintre cei mai buni din lume la vârsta sa, este marea absență pe care o reclamă madrilenii.

De asemenea, s-a vorbit intens și despre o posibilă chemare a lui Alvaro Carreras în banda stângă a defensivei, însă Luis de la Fuente a preferat să meargă pe variante Alejandro Grimaldo și Marc Cucurella. Totuși, ar fi o excepție, dacă Real Madrid activează clauza de răscumpărare a lui Victor Munoz, cel care a jucat la Osasuna în această stagiune, dar se scrie intens că „Galacticii” îl vor lua înapoi.

Yamal și Williams, incluși în lot

Cei doi jucători despre care s-a vorbit intens, Lamine Yamal și Nico Wlliams, au prins lotul. Dacă în ceea ce îl privește pe starul Barcelonei lucrurile erau clare, la jucătorul de la Athletic Bilbao erau semnele de întrebare. Ambii au suferit accidentări în ultimul timp și nu au mai evoluat pentru echipele lor în acest final de sezon.

De altfel, despre Yamal s-a scris că nu o să joace în primele 2 meciuri din grupă, el fiind menajat pentru a fi la cel mai bun nivel în faza eliminatorie. Spania va evolua în grupă cu Capul Verde, Arabia Saudită și Uruguay.

Lotul Spaniei pentru Cupa Mondială

  • Portari: Unai Simón (Athletic), David Raya (Arsenal), Joan García (Barcelona)
  • Fundași: Pedro Porro (Tottenham), Marcos Llorente (Atlético), Pau Cubarsí (Barcelona), Marc Pubill (Atlético), Aymeric Laporte (Athletic), Eric Garcia (Barcelona), Alejandro Grimaldo (Leverkusen), Marc Cucurella (Chelsea)
  • Mijlocași: Rodri (Manchester City), Martin Zubimendi (Arsenal), Gavi (Barcelona), Dani Olmo (Barcelona), Pedri (Barcelona), Fabian Ruiz (PSG), Mikel Merino (Arsenal), Alex Baena (Atlético)
  • Atacanți: Lamine Yamal (Barcelona), Ferran Torres (Barcelona), Yéremy Pino (Crystal Palace), Nico Williams (Athletic), Víctor Muñoz (Osasuna), Mikel Oyarzabal (Real Sociedad), Borja Iglesias (Celta Vigo)
