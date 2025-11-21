Loturile de gimnastică au fost dizolvate! Decizia federației după scandalul uriaș cu Sabrina și Camelia Voinea

ADVERTISEMENT

Vremuri tulburi în gimnastica din România. Joi, 20 octombrie, Comitetul Executiv al federației a luat decizia de a suspenda loturile naționale până cel puțin la finalul anului 2025. Totul vine ca urmare a scandalului în care au fost implicate Sabrina și Camelia Voinea.

Scandal-monstru în gimnastica din România! Ce s-a întâmplat și decizia-șoc luată de federație

În urmă cu câteva săptămâni, Denisa Golgotă vorbea public despre abuzurile cu care se confruntă în gimnastica din România. Aceasta a dat de înțeles că Sabrina, colega sa din lotul național, se comportă ca un adevărat bully și o hărțuiește.

Ulterior, au apărut tot mai multe fete care, sub protecția anonimatului, au lansat aceleași acuzații. Camelia Voinea,

Camelia Voinea, acuzată că și-a abuzat fiica, pe Sabrina

Au reapărut apoi în spațiul public filmări din urmă cu 10 ani cu Camelia Voinea, . Filmarea a scos din nou la iveală condițiile extreme în care trebuie să se antreneze copiii din România.

Doar că Sabrina a oferit o reacție în care a declarat, citind de pe telefon, că nu s-a pus niciodată problema să fie abuzată de antrenoarea și mama ei, Camelia Voinea, și consideră că doar așa sportivii pot ajunge să facă performanță.

Loturile naționale, dizolvate! Ce înseamnă asta

Prima măsură luată de federație a venit. Într-o ședință de 7 ore, Comitetul Executiv a decis să dizolve loturile naționale până la sfârșitul anului 2025. Concret, sportivii nu se vor mai pregăti într-un cadru organizat în comun, ci o vor face doar la cluburile la care sunt înscriși.

Ioan Suciu, președintele Federației Române de Gimnastică, a reacționat după această decizie. El recunoaște că imaginile apărute în spațiul public nu arată bine, iar Comisia de Disciplină va întocmi un raport complet legat de aceste cazuri de abuz.

„A fost un Comitet Executiv foarte greu, cu multă încărcătură pe toate fronturile, inclusiv cu ultima perioadă care s-a derulat în spațiul public, pentru că realmente trebuia să tranșăm lucrurile la nivel de Comitet Executiv. Tot ce înseamnă și apariții la nivel de videouri cu Sabrina și Camelia, din ultimele zile, Comitetul a decis în unanimitate de voturi ca tot ce înseamnă problematici semnalate în spațiul public și nu numai și cele întâmplate, după venirea de la Campionatele Mondiale, să fie trimise către Comisia de Disciplină și, în cel mai scurt timp, sperăm să vină cu un raport final și să respectăm în totalitate deciziile Comisiei de Disciplină. Nu cred că se poate șterge cu buretele.

E foarte complexă situația la nivel de părinte, șocul e imens când vezi așa ceva într-un proces de pregătire. Știm prea bine că e vorba de mamă-fiică. Știm prea bine că în orice familie există și bune, și rele. Peste toate astea, vorbim și despre un proces de pregătire. Lucrurile poate o iau într-o anumită direcție. Nu pot spune că o acuz sau că sunt de acord sau nu. Nu mi-a plăcut ce am văzut. Noi vom respecta decizia Comisiei de Disciplină", a explicat Ioan Suciu.