Loturile naționalelor U21, U20, U19 și U18 ale României. Programul partidelor din luna martie

Finalul lunii martie este unul extrem de important pentru naționala de seniori a României, care joacă barajul de calificare la Cupa Mondială, dar tot în această perioadă vor evolua și echipele U21, U20, U19 și U18. Cum arată loturile acestor reprezentative.

S-au anunțat loturile echipelor naționale U21, U20, U19 și U18 ale României

Formația U21 a României își continuă parcursul în preliminariile EURO 2027, urmând să întâlnească echipele din Kosovo și San Marino. Primul joc va avea loc vineri, 27 martie, de la ora 20:00, pe stadionul Fadil Vokrri din Priștina, iar cel de-al doilea este programat marți, 31 martie, de la ora 19:00, pe arena ”Eugen Popescu” din Târgoviște.

Pentru aceste întâlniri, selecționerul Costin Curelea a convocat 23 de jucători. Se remarcă faptul că pe listă sunt și Lisav Eissat și Ioan Vermeșan, aflați în primă fază în lotul preliminar al echipei mari, dar pe care .

Portari: Ștefan Lefter (Universitatea Cluj), Rafael Munteanu (Farul Constanța), Adrian Frănculescu (Steaua București)

Fundași: Tony Strata (Vitoria Guimarães | Portugalia), David Maftei (Farul Constanța), Matteo Duțu (Dinamo), Ionuț Pop (Concordia Chiajna), Mario Tudose (FC Argeș), Lisav Eissat (Maccabi Haifa | Israel), Andrei Borza (Rapid), Mark Țuțu (UTA)

Mijlocași: Alexandru Musi (Dinamo), Lorenzo Biliboc (CFR Cluj), David Matei (Universitatea Craiova), Luca Băsceanu (Universitatea Craiova), Ștefan Bană (Oțelul Galați), Adrian Mazilu (Dinamo), Cristian Mihai (Dinamo), Alin Boțogan (Petrolul), Cătălin Vulturar (Rapid), Luca Szimionaș (Hellas Verona | Italia)

Atacanți: Atanas Trică (Universitatea Cluj), Ioan Vermeșan (Hellas Verona | Italia)

La jumătatea preliminariilor, naționala România se află pe locul 4 în grupa A de calificare la EURO 2027, cu 7 puncte, fiind la un punct în spatele celor din Kosovo, la 3 puncte în urma Finlandei și la 8 puncte distanță de liderul Spania.

Ce jucători a chemat Adrian Iencsi la U20

Echipa națională U20 a României , în ultimele meciuri din stagiunea 2025-2026 a Ligii Elitelor. Vineri, 27 martie, de la ora ora 17:30, ”tricolorii” vor da piept cu Polonia, pe stadionul ”Eugen Popescu” din Târgoviște, urmând ca marți, 31 martie, de la ora 13:30, să joace împotriva Elveției pe arena ”Copet” din Vevey.

Cei 23 de jucători convocați de selecționerul Adrian Iencsi pentru acest două meciuri sunt următorii:

Portari: Codruț Sandu (Corvinul Hunedoara), Mate Simon (FK Csikszereda), Alexandru Maxim (FC Voluntari)

Fundași: Alin Chinteș (Universitatea Cluj), Narcis Ilaș (FC Botoșani), Darius Fălcușan (Universitatea Craiova), Gabriel Dumitru (Metaloglobus), Emanuel Marincău (Mainz / Germania), Răzvan Călugăr (CSC Șelimbăr), Răzvan Creț (FC Botoșani), Raul Marița (Greuther Furth / Germania)

Mijlocași: David Păcuraru (Concordia Chiajna), David Irimia (Metaloglobus), Luca Banu (Farul Constanța), Robert Jălade (FC Sevilla / Spania), Tudor Neamțiu (F91 Dudelange / Luxemburg), Alexandru Irimia (Metaloglobus), Remus Guțea (FC Voluntari), Ianis Tarbă (Dinamo)

Atacanți: Jason Kodor (Lecce / Italia), David Barbu (Universitatea Craiova), Ianis Vencu (FC Voluntari), Gabriel Gheorghe (Rapid)

Înaintea acestor jocuri, ”tricolorii” se află pe penultimul loc în grupă, cu doar 2 puncte acumulate în 4 partide, singura formație care stă mai prost fiind Italia, fără niciun punct. Lider autoritar este Portugalia, cu 16 puncte, urmată de Germania, cu 12 puncte, Polonia, cu 6 puncte, Cehia, cu 4 puncte, și Elveția, cu 3 puncte.

”Perlele” lui Gigi Becali în lotul naționalei U19

Reprezentativa U19 a României va juca în perioada 25-31 martie cele trei întâlniri din Turul de Elită pentru calificarea la Campionatul European din acest an. Mini-turneul va avea loc în țara noastră, iar adversarele ”tricolorilor” vor fi Irlanda de Nord, Kazahstan și Ucraina.

Selecționerul Adrian Dulcea a convocat pentru acest turneu următorii 20 de jucători:

Portari: Bogdan Ungureanu (Sepsi OSK), Florin Răcășan (CSM Slatina), Matei Popa (FCSB)

Fundași: Florin Gașpăr (CSM Reșița), Ștefan Senciuc (ASA Târgu Mureș), Alex Urcan (Gimnastic Manresa / Spania), Davide Moisa (Hellas Verona / Italia), Rareș Fotin (Farul Constanța), Eduard Cotor (SV Meppen / Germania), Alin Techereș (Sepsi OSK)

Mijlocași: Robert Necșulescu (Chindia Târgoviște), Ianis Doană (Steaua București), Alin Gera (Valencia CF / Spania), Efraim Bodo (FK Csikszereda), Yanis Pîrvu (FC Argeș), Robert Petculescu (FC Voluntari), Raul Vereș (Las Rozas / Spania), Mihai Boșneag (FC Augsburg / Germania), Mihai Toma (FCSB)

Atacanți: Alexandru Stoian (FCSB), Iustin Doicaru (Farul Constanța)

Câștigătoarea grupei se va califica la turneul final organizat în Țara Galilor, în orașele Wrexham, Bangor, Caernarfon și Denbigh, în perioada 28 iunie – 11 iulie 2026. Programul ”tricolorilor” la Turul de Elită este următorul:

Miercuri, 25 martie: Kazahstan U19 – România U19, ora 17:00, stadion ”Anghel Iordănescu”, Voluntari

Sâmbătă, 28 martie: România U19 – Irlanda de Nord U19, ora 16:30, stadion Clinceni

Marți, 31 martie: România U19 – Ucraina U19, ora 17:00, stadion ”Anghel Iordănescu”, Voluntari

Lotul naționalei U18, plin de stranieri

Formația U18 a României, formată din jucători născuți în 2008, va evolua în perioada 25-31 martie în cadrul preliminariilor pentru turneul final al EURO 2027, care va avea loc în Cehia. Selecționerul Ion Marin a chemat la lot următori jucători:

Portari: Răzvan Farcaș (CD Leganes / Spania), Alexandru Glodean (Universitatea Craiova), Luca Crăciun (FC Argeș)

Fundași: Costyn Gheorghe (Farul Constanța), Fabio Bădărău (Sampdoria / Italia), Bogdan Ungureanu (Atletico Madrid / Spania), Christian Vechiu (AC Milan / Italia), Raul Cojocaru (Atalanta / Italia), Raul Avram (Lazio / Italia)

Mijlocași: Hunor Batzula (Sepsi OSK), Sebastian Banu (Concordia Chiajna), Rareș Coman (US Sassuolo / Italia), Matei Ceuca (Torino / Italia), Robert Drăghici (FC Augsburg / Germania), Ianis Podoleanu (Farul Constanța), Denis Țăroi (UTA), Ștefan Amarandei (Sampdoria / Italia)

Atacanți: Mario David (US Sassuolo / Italia), Fernando Pellegrini (Genoa / Italia), Alexandru Bota (FC Botoșani), Andrei Roateț (Levante / Spania)

Din acest an, UEFA a decis schimbarea formatului competițional pentru calificarea la Campionatul European U19. Astfel, drumul presupune trei tururi preliminare: Runda 1 (primăvară lui 2026), Runda 2 (toamna lui 2026) și Runda 3 (primăvara lui 2027).

”Tricolorii” U18 vor evolua într-o grupă cu Danemarca, Andorra și Liechtenstein, meciurile urmând să aibă loc în România. Echipa care va încheia pe primul loc va avansa în Liga A. Programul partidele pentru naționala noastră este următorul: