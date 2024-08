Louis Munteanu a dezvăluit cum a ales între CFR Cluj și FCSB. „Domnul Varga m-a convins. FCSB nici nu voia să plătească bani!”. De ce nu i-a răspuns la telefon lui Gigi Becali. Exclusiv

Transferul lui Louis Munteanu la CFR Cluj reprezintă capul de afiș al ultimilor ani în mercato din SuperLiga. Curtat și de Gigi Becali la FCSB, fostul atacant de la Fiorentina . Într-un interviu acordat în exclusivitate pentru FANATIK, Louis Munteanu a explicat de ce a ales să meargă la CFR Cluj.

Louis Munteanu a dezvăluit cum a ales între CFR Cluj și FCSB: „Ei m-au dorit cel mai mult”

Louis Munteanu a fost protagonistul unei întregi telenovele după ce atacantul a revenit la Fiorentina după împrumutul la Farul. FCSB, Rapid, CFR Cluj și chiar Farul s-au interesat de serviciile internaționalului român despre care , cu care mai avea contract până la finalul stagiunii 2024/2025.

ADVERTISEMENT

CFR Cluj a venit tare din spate și a reușit să materializeze transferul atacantului crescut de Gică Hagi. „Cu siguranță o să am evoluții bune așa cum am avut și în aceste sezoane. (n.r. de ce ai ajuns la CFR Cluj?) Pentru că CFR Cluj m-a dorit cel mai mult.

Când am auzit ce ofertă au făcut și cum s-au comportat cu mine toți de aici înainte să vin și cum au vorbit, am spus că aici este locul meu și voi da 100% pentru această echipă”, a declarat Louis Munteanu, în exclusivitate, pentru FANATIK.

ADVERTISEMENT

Neluțu Varga, factor principal în alegerea lui Louis Munteanu: „L-am simțit cu adevărat că mă dorește aici”

CFR Cluj, cu transferul lui Louis Munteanu, deține recordul pentru cel mai scump transfer intern din istoria fotbalului românesc. FANATIK a dezvăluit în exclusivitate că ardelenii au plătit suma totală de 5.450.000 de euro pentru a-l aduce pe atacantul de la Fiorentina.

„Când am văzut oferta lor, vă dați seama că am spus din prima ‘da’. Nu a depins doar de mine. Ei au plătit cel mai mult și așa cum am mai spus mă simt foarte bine aici și cu siguranță o să am evoluții foarte bune aici.

ADVERTISEMENT

Și el (n.r. Neluțu Varga) a fost un factor principal pot spune. L-am simțit cu adevărat că mă dorește aici. Am vorbit cu el, mi-a spus ce planuri are cu mine. Chiar mi-a făcut plăcere”, a mai spus Louis Munteanu.

200.000 de euro a primit Louis Munteanu la semnătură din partea celor de la CFR Cluj

Louis Munteanu, dezvăluiri despre Gigi Becali: „Nu i-am răspuns la telefon”

Gigi Becali l-a dorit pe Louis Munteanu la FCSB, însă finanțatorul nu era dispus să plătească o sumă exagerată de bani pentru atacantul în vârstă de 22 de ani. Fotbalistul a făcut dezvăluiri de la negocierile cu patronul campioanei României.

ADVERTISEMENT

„FCSB, în primul rând, nici nu a plătit bani pentru transfer. Au plătit bani, dar nu ca cei de la CFR Cluj. Oferta CFR-ului a fost mult mai mare. Gigi Becali mi-a dat în urmă cu ceva timp telefoane, dar nu i-am răspuns.

Sunt jucător profesionist, atât. (n.r. mesaj de la Farul, Gică Hagi?) Nu, nimic. Vorbisem înainte cu Mister. Mi-a spus ce aș vrea să fac, dar nu era încă oferta de la CFR Cluj atunci. Nu cred că m-aș fi întors la Farul. Era greu să mă întorc din nou acolo.

(n.r. Pietro Chiodi) M-a ajutat, și-a făcut treaba și îi mulțumesc pe această cale. Nu mă interesează pe mine scandalul dintre agent și Gigi Becali”, au fost cuvintele lui Louis Munteanu.

Louis Munteanu, interviu pentru Fanatik după debutul la CFR Cluj