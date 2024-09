Louis Munteanu a explicat gestul făcut după golurile marcate în CFR Cluj – FCSB 2-2. Pentru cine era de fapt

Louis Munteanu a făcut un meci foarte bun în tricoul CFR-ului, dar formația antrenată de Dan Petrescu . Ardelenii au condus cu scorul de 2-0, dar campioana en-titre a revenit în meci prin .

Louis Munteanu: „Semnele de după gol erau pentru mine și prietenii mei”

CFR Cluj a ratat șansa de a bifa a patra victorie consecutivă în SuperLiga României, în ciuda faptului că a făcut un meci aproape perfect împotriva campioanei FCSB. Gruparea lui Dan Petrescu a condus jocul până în minutul 59, când Băluță a sunat revenirea pentru echipa antrenată de Elias Charalambous.

Louis Munteanu a fost într-o formă de zile mare în această dispută și în poarta formației care s-a luptat cu CFR pentru semnătura sa. Mai mult decât atât, vârful care a fost adus de la Fiorentina reușita de 2-0.

Din păcate pentru ardeleni, meciul nu s-a încheiat cu o victorie. După golul reușit de Alexandru Băluță, FCSB-ul a presat tot mai mult și a egalat în cele din urmă spre final prin Joyskim Dawa, cel care greșise inițial la primul gol marcat de atacantul CFR-ului. La finalul meciului, Louis Munteanu a analizat jocul echipei sale, dar a vorbit și despre gestul făcut după marcarea golului de 2-0.

„A fost un meci greu, cu un adversar dificil. Zic eu că am făcut o partidă bună, dar am făcut acele greșeli pe final, iar atunci când au o echipă cu calitate, vin peste noi și au pus presiune. Din păcate, pierdem cele 3 puncte, dar am făcut un joc bun.

Da, am ieșit pentru că m-am încărcat puțin și cu naționala, am făcut mult pe drumuri, dar eu am cerut schimbarea. Semnele de după gol erau pentru mine și prietenii mei, atât. Sunt gesturi pentru ei, le știu ei mai bine. Când vii la CFR este presiune mereu, nu doar pe mine, e pe fiecare jucător care este aici. Vrem să câștigăm meci de meci și să câștigăm titlul.

M-am gândit înainte de meci să fiu mai mult acolo în careu pentru că și Dawa și Popescu sunt fundași agresivi și am zis să fiu acolo în fața porții pentru că inteligenți ca mine nu au cum să fie. Ei au reușit din mici detalii să întoarcă jocul, dacă se evita acea greșeală de la primul gol, cu siguranță băteam 2-0 sau poate mai dădeam un gol”, a declarat Louis Munteanu la finalul partidei.

Simao Rocha, înger și demon pentru CFR Cluj în meciul cu FCSB

Simao Rocha este unul dintre jucătorii sosiți în această vară la CFR Cluj. Fotbalistul de 23 de ani a venit liber de contract la formația antrenată de Dan Petrescu și a avut o evoluție aproape perfectă în meciul cu FCSB. Portughezul l-a servit decisiv în două rânduri pe Louis Munteanu, dar a greșit grav la golul prin care FCSB a intrat în meci.

La flash-interviu, Simao și-a recunoscut greșeala și a transmis că echipa a trecut printr-o mare dezamăgire când a fost eliminată de Pafos în play-off-ul Conference League.

„Cred că am făcut un meci bun în fața unei echipe bune. Am dat două assist-uri, dar după aceea am făcut o greșeală. Au făcut 2-1 și apoi au reușit să egaleze. Ne-am fi dorit să câștigăm. Am primit mingea și am alunecat.

Cred că nivelul campionatului este foarte bun, este un mediu competitiv, îmi place să joc la un asemenea nivel. Pentru mine, CFR este cea mai bună echipă din România. Am discutat cu colegii în vestiar despre cele două pase de gol, dar și despre faza golului de 2-1. A fost o experiență grea pentru noi. Ne-am fi dorit să ajungem în faza următoare a Conference League.

Sigur că întâi vrem să ajungem în play-off și bineînțeles ne dorim să câștigăm și cupa” , a declarat Simao Rocha.

Gigi Becali, nervos după CFR Cluj – FCSB 2-2: “Îmi pare rău că n-am bătut. Aşa nu îi mai prinzi”. A anunţat echipa pentru următorul meci

Finanțatorul celor de la FCSB a reacționat imediat după fluierul final al partidei dintre CFR Cluj și FCSB. Patronul campioanei României a fost destul de nervos că echipa sa nu a reușit să se impună, deși a făcut o primă repriză foarte slabă.

„Voi vreţi să facem mişto? M-aţi sunat la mişto? Am făcut patru schimbări, puteam să fac şi cinci. Am luat un punct afară la CFR Cluj, am câştigat un punct faţă de Craiova. Cu ei ne batem la titlu. Îmi pare rău că nu i-am bătut că aşa nu îi mai prinzi pe CFR Cluj. Ceilalţi nu mă interesează. Să spun că ne batem cu U Cluj la campionat? Nu vreau să o depăşim pe U Cluj.

De ce să o depăşim? Că o depăşesc şi alţii. Vreau să rămână acolo ea. Să rămână şi Galaţiul acolo. Şi Dinamo. De ce să le depăşesc? La un moment dat le vom depăşi. Avem şi noi un meci cu Botoşani. Dacă nici pe ei nu-i batem? Nu există pericol ca U Cluj să se bată la campionat.

Bîrligea este altceva. Eu cred că este mai bun ca Louis Munteanu. E mai puternic, mai vitezist. Munteanu are execuţii. Eram nemulţumit de joc, dar dacă a jucat extraordinar a doua repriză… sunt mulţumit. Să vedem în căutarea primului 11. Să vedem cine. Băluţă şi-a câştigat dreptul de joc”, a declarat Gigi Becali.