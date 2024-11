Louis Munteanu a ieșit accidentat din Dinamo – CFR Cluj 1-1! Care e starea vedetei lui Dan Petrescu: „Toată săptămâna am avut dureri”

Louis Munteanu, autorul golului de 1-1 în minutul 45 + 2 , a fost înlocuit de Dan Petrescu în a doua repriză. Vârful ”feroviarilor” a ieșit de pe teren accidentat în minutul 77.

Louis Munteanu, despre accidentarea sa după Dinamo – CFR Cluj: ”Am avut toată săptămâna probleme cu spatele”

La finalul duelului împotriva ”câinilor”, Munteanu a vorbit deschis despre situația sa medicală. Atacantul a comunicat că accidentarea sa nu este una gravă. El a recunoscut însă că a resimțit dureri la spate pe parcursul săptămânii curente.

Întrebat despre viitorul său, Louis Munteanu a transmis că se concentrează pe treaba pe care o are de făcut la CFR Cluj. El s-a arătat iritat de întrebările reporterilor și a susținut că nu are încredere în informațiile apărute în presă despre un transfer al său.

”Un meci greu, cu un adversar dificil acasă. Dacă nu mă înșel, cred că n-au pierdut un meci acasă. Așa a fost să fie. Avem încă un meci la Galați acuma și sperăm să câștigăm.

(n.r.- despre faza golului său) În primă fază a crezut că l-am împins pe fundaș. L-am împins doar ca să îl sperii așa. . Nu e gravă accidentarea. Am avut toată săptămâna probleme cu spatele. Am simțit că mă înțeapă și de data acesta am ieșit, nu am mai stat pe teren.

Louis Munteanu: ”Nu mai pun botul la ce scrie presa în continuare”

Ne-a spus mister ce să facem. Am avut o repriză a doua chiar mai bună. Se putea și mai bine de atât. De ce să nu fiu concentrat? Sunt aici! Nu e perioadă de transferuri, nu am unde să plec. Eu sunt aici la CFR.

Ce pot să spun eu? Sunt aici de puțin timp. N-am ce să fac. Eu sunt aici să îmi fac treaba. Nu mă gândesc la transferuri momentan. Sunt deja la al treilea an la seniori. Nu mai pun botul la ce scrie presa în continuare.

Goluri să tot dau. Nu mi-am propus nimic. Vreau să fiu mai bun decât sezonul trecut. Să fim în play-off și după cu siguranță o să vedem cu ce puncte intrăm și de acolo o să vedem ce obiectiv ne propunem.”, a declarat Louis Munteanu, la finalul partidei, la .

Cu șase goluri marcate în 11 apariții din Superligă, Munteanu este golgheterul celor de la CFR Cluj în campionat. Se află la egalitate cu Nistor de la U Cluj. Este depășit de Selmani (Dinamo) și Mitriță (Universitatea Craiova), golgheterii primului eșalon cu șapte reușite.