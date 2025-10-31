Louis Munteanu a izbucnit în plâns după Dinamo – CFR Cluj 2-1: „Nu îmi imaginam…”. Foto

ADVERTISEMENT

Louis Munteanu a început să plângă imediat 1. Deși a condus până pe final, echipa care va fi preluată de antrenorul Daniel Pancu a pierdut surprinzător. Louis Munteanu a izbucnit în lacrimi la flash-interviu.

Louis Munteanu a început să plângă în direct după Dinamo – CFR Cluj 2-1: „Dezastru”

în startul interviului în privința golului marcat de Emerllahu, însă atacantul lui CFR Cluj nu a mai rezistat și a început să plângă fiind întrebat despre criza prin care trece clubul din Gruia. Fotbalistul pe care Varga visa să ia bani mulți a plecat în lacrimi de la microfon.

„Sunt fericit că am revenit, dar îmi doream să revin cu o victorie, să-mi ajut băieții, dar din păcate luăm goluri și pierdem. Am considerat că e un unghi mai bun de a marca (n.r. la golul lui Emerllahu). Mă bucur că a reușit. Prima oară mi-a venit să râd, bine că a intrat, dar dacă se termina 1-0 era și mai bine.

Nu mai este CFR-ul de care spuneai tu. Luăm goluri multe, multe pe final, nici nu știu, chiar nu știu. Suntem supărați cu toții, e dezastru! Orice întrebare îmi puneți, vă jur că nu știu ce să răspund, chiar nu știu ce se întâmplă.

Nu îmi imaginam că o să fim pe acest loc. Când s-a ajuns ca eu să rămân aici mă gândeam că mă bat la campionat, dar se pare că mă bat la retrogradare”, a declarat Louis Munteanu, după care a plecat de la microfon, întrebat dacă are lacrimi în ochi.

Ce preț de transfer i-a stabilit Neluțu Varga lui Louis Munteanu

Louis Munteanu a fost unul dintre cei mai curtați fotbaliști din SuperLiga. În ciuda faptului că a fost curtat de echipe precum Ajax sau Valencia, atacantul de la CFR Cluj a rămas în Gruia. Neluțu Varga a anunțat că nu-l va ceda pe Louis Munteanu sub prețul de 18 milioane de euro.

”Nu există așa ceva! Aș vrea să nu își mai dea toată lumea cu părerea despre prețul lui Louis Munteanu. Să nu mai discute nimeni sub prețul de 18 milioane de euro, plus procente!

Să nu îmi mai facă nimeni preț. Eu știu ce merită. Doar dacă primesc această sumă, va pleca. Atât costă Louis Munteanu. Ca să nu mai existe discuții. Este problema mea, eu îmi asum”, a declarat Neluțu Varga, conform .

Ce transfer a ratat Louis Munteanu

Louis Munteanu a fost aproape de a semna cu Ajax, însă în cele din urmă mutarea nu s-a concretizat. Totuși, atacantul naționalei României ar putea părăsi vicecampioana în iarnă.

„Nu eram foarte hotărât. Am tot amânat răspunsul și nu mai era timp să plece și să facă vizita medicală. Dar poate așa a fost să fie, ca în iarnă să plece pe o ofertă mai bună și pentru el, și pentru noi. Louis Munteanu nu pleacă decât pentru 18 milioane de euro. Atât valorează”, a mai spus Neluțu Varga.