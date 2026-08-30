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Louis Munteanu a fost integralist în remiza pe care DC United a înregistrat-o pe propriul teren, duminică dimineață, împotriva celor de la Los Angeles FC, scor 0-0, într-o partidă din etapa a 22-a din MLS. , însă portarul oaspeților, Hugo Lloris, s-a dovedit imbatabil în acest duel.

Louis Munteanu, oprit de Hugo Lloris în DC United – Los Angeles FC

Selecționerul în perspectiva celor patru partide din Liga Națiunilor care bat la ușă. Atacantul Louis Munteanu a fost titular și integralist la DC United, lăsând o impresie bună chiar dacă nu a reușit să marcheze. Fostul jucător de la Farul și CFR Cluj a alergat mult, s-a luptat pentru fiecare balon și s-a pus în slujba echipei.

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Totuși, eficiența sa în fața porții nu a fost cea mai bună. A avut două ocazii de a marca, dar nu a reușit să deblocheze tabela. Prima, un șut din cinci metri pe care nu a putut să-l cadreze pe spațiul porții. Apoi, în minutul 63, Munteanu a prins un șut fantastic din marginea careului, la colțul lung, dar fostul portar al lui Tottenham și al naționalei Franței, Hugo Lloris, s-a întins uluitor și a respins în corner.

De altfel, Hugo Lloris a fost imperial pe toată durata partidei. Francezul i-a oprit, rând pe rând, pe jucătorii lui DC United și a fost desemnat omul partidei. În urma acestui rezultat, DC United a urcat pe locul 11 în Conferința de Est, în timp ce Los Angeles FC se menține pe locul trei în Conferința de Vest.

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Fantastic shot, Louis Munteanu — TheFootballZone (@football_t69515)



Ce note a primit Louis Munteanu după DC United – Los Angeles FC

Louis Munteanu a încercat să șuteze de patru ori spre poarta lui Hugo Lloris, însă doar o singură dată a nimerit-o. Un alt șut a fost blocat de un adversar, iar alte două șuturi au fost trimise pe lângă poartă. Vârful român a atins de șase ori balonul în careul advers, dar a apărut și în benzi, de unde a furnizat trei centrări pentru coechipieri. Una dintre ele a creat o mare ocazie de gol pentru DC United.

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Progresia nu a fost una foarte bună. A bifat doar 11 pase reușite din 20 și a oferit doar trei pase progresive bune din 10 încercări. În schimb, acesta a coborât des și în treimea proprie. A fost faultat de două ori, a câștigat cinci dueluri din 13 jucate, a pierdut două dueluri aeriene, a comis un fault și a făcut trei recuperări.

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Notele pe care fotbalistul român le-a primit nu sunt dintre cele mai bune. Platformele de analiză Sofascore și Flashscore l-au notat pe Louis Munteanu cu 6,6, aproape de media echipei (6,7 / 6,9). , pe care l-a notat cu 8,4.

Louis Munteanu nu a marcat în poarta lui Hugo Lloris, dar rămâne cu șase goluri și două pase decisive adunate în acest sezon de MLS, în 18 jocuri, fiind unul dintre cei mai activi stranieri români ai momentului.