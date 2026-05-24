Louis Munteanu a lovit din nou! Meci nebun pentru echipa românului din MLS

Louis Munteanu a marcat din nou pentru DC United și a ajuns la cinci goluri înscrise în primul său sezon de MLS. Din păcate, echipa românului a făcut doar egal, pe teren propriu, scor 4-4, cu Montreal, partidă cu o desfășurare fabuloasă.

Louis Munteanu a deschis scorul în thrillerul terminat 4-4

aducând D.C. United în avantaj, după ce a reluat cu capul în plasă o minge respinsă de portarul advers. Iar Jared Stroud a marcat pentru prima dată în acest sezon —în minutul 28, ridicând diferența la două goluri.

Prince Owusu a marcat pentru prima dată după o cursă lungă, în primul minut al prelungirilor primei reprize, reducând diferența la 2-1 la pauză. La reluare, golgheterul gazdelor, Tai Baribo, a înscris al șaptelea său gol — dintr-un penalty, în minutul 51, ducând scorul la 3-1. Faultul lui Brayan Vera asupra lui Lucas Bartlett a dus la acordarea loviturii de la 11 metri.

Montreal a redus diferența la 3-2 în minutul 61, printr-un alt gol marcat de Owusu. Fostul mijlocaș al Red Bulls, Wiki Carmona, a dat pasa decisivă, la aceasră reușită. Apoi, Bartlett a marcat al doilea său gol din acest sezon, aducând D.C. United la o diferență de 4-2 în minutul 87.

Ghanezul Prince Owusu a reușit un hatt-trick

Ce a urmat a fost un final de coșmar pentru DC United. Prince Owusu și-a încheiat primul hat-trick din Major League Soccer cu un penalty transformat în minutul 4 al prelungirilor, iar adolescentul Hennadii Synchuk a marcat golul egalizator două minute mai târziu. S-a terminat egal, 4-4.

Portarul oaspeților, Thomas Gillier, în vârstă de 21 de ani, a avut șase intervenții pentru Montreal, dar eroul partidei a fost ghanezul Prince Owusu, ajuns la 9 goluri în 14 meciuri jucate sezonul acesta .

După această remiză spectaculoasă, D.C. United ocupă locul 9 în Conferința de Est, cu 18 puncte și un bilanț de 4 victorii, 5 egaluri și 6 înfrângeri. MLS ia o pauză pentru Cupa Mondială și se relua pe 16 iulie.

Românul este așteptat la națională

Louis Munteanu este așteptat la echipa națională, fiind convocat de noul selecționer, Gică Hagi, pentru meciurile României, cu Georgia (2 iunie) și Țara Galilor (6 iunie).

PORTARI

Ionuț RADU (Celta Vigo | Spania, 9/0), Marian AIOANI (FC Rapid 1923, 1/0), Otto HINDRICH (Legia Varșovia | Polonia, 0/0);

FUNDAȘI

Andrei RAȚIU (Rayo Vallecano | Spania, 38/2), Deian SORESCU (Gaziantep FK | Turcia, 23/0), Tony STRATA (Vitória Guimarães | Portugalia, 0/0), Radu DRĂGUȘIN (Tottenham | Anglia, 29/1), Virgil GHIȚĂ (Hannover 96 | Germania, 9/1), Bogdan RACOVIȚAN (Raków | Polonia, 5/0), Andrei COUBIȘ (U Cluj, 1/0), Andrei BURCĂ (Yunnan Yukun | China, 45/1), Matei ILIE (CFR Cluj, 0/0), Lisav EISSAT (Maccabi Haifa | Israel, 2/0), Nicușor BANCU (Universitatea Craiova, 52/2), Andrei BORZA (FC Rapid 1923, 0/0);

MIJLOCAȘI

Răzvan MARIN (AEK Atena | Grecia, 74/12), Alexandru CICÂLDĂU (Universitatea Craiova, 38/4), Vladimir SCRECIU (Universitatea Craiova, 7/0), Tudor BĂLUȚĂ (Universitatea Craiova, 12/0), Nicolae STANCIU (Dalian | China, 86/15), Vlad DRAGOMIR (Pafos | Cipru, 7/0), Ianis HAGI (Alanyaspor | Turcia, 53/8), David MATEI (Universitatea Craiova, 0/0);

ATACANȚI

Dennis MAN (PSV | Țările de Jos, 45/11), Olimpiu MORUȚAN (FC Rapid 1923, 17/1), Valentin MIHĂILĂ (Caykur Rizespor | Turcia, 35/5), Ștefan BAIARAM (Universitatea Craiova, 4/1), Alexandru DOBRE (FC Rapid 1923, 6/0), Louis MUNTEANU (DC United | SUA, 4/2), Florinel COMAN (Al-Gharafa | Qatar, 20/2), Denis DRĂGUȘ (Gaziantep FK | Turcia, 27/7).