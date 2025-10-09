Louis Munteanu a răbufnit după primul gol la naționala României: ”A fost o vară grea, tot la Cluj mă întorceam”

Folosit titular pe postul de atacant central, Louis Munteanu a deschis scorul în , după o fază fixă lucrată la antrenamente în care a atacat la colțul scurt centrarea lui Olimpiu Moruțan.

ADVERTISEMENT

Louis Munteanu, ”săgeți” către CFR Cluj după ce a marcat sub tricolor

Imediat după încheierea amicalului de pe Arena Națională, atacantul Louis Munteanu s-a arătat extrem de fericit pentru că a reușit să înscrie la primul său meci ca titular la națională, însă nu a ratat momentul să atace subtil conducerea lui CFR Cluj pentru că nu a reușit să-l transfere la o echipă din străinătate.

”Este un sentiment plăcut, mă bucur că am reușit să fiu pe prima bară, cum ne cere Mister. Este un moment de mândrie pentru mine și familia mea. Sunt fericit că la debutul ca titular am reușit să marchez.

ADVERTISEMENT

De la meciul cu Hermannstadt am spus că mă simt deja din ce în ce mai bine. Mai am de lucrat, dar sper să o țin așa în continuare. A fost greu, s-a văzut și în evoluțiile mele. Când toată lumea spune că o să pleci, iar când te întorci de la națională tot la Cluj ești. A fost o vară grea, dar asta mă ambiționează să dau goluri multe.

Am fost criticat pe bună dreptate. Mi-am dat un reset, zic eu că mi-a reușit, iar acum sunt concentrat 100% pe CFR Cluj și echipa națională. Cu siguranță putem învinge Austria”, a declarat Louis Munteanu la flash-interviu.

ADVERTISEMENT

Transferul lui Louis Munteanu în străinătate, telenovela verii

Conducătorii clubului CFR Cluj au încercat să obțină o sumă importantă din transferul lui Louis Munteanu în această vară, însă atacantul a rămas în cele din urmă în gruia, în ciuda numeroaselor oferte vehiculate.

ADVERTISEMENT

După ce a existat , care ar fi oferit în diferite moduri suma de 12 milioane de euro pentru transferul internaționalului român, patronul Neluțu Varga a dezvăluit că în ultima zi de mercato au fost discuții intense cu Ajax.

Șeful lui CFR Cluj a explicat că efectiv pentru a realiza actele, dar există posibilitatea ca olandezii să revină în iarnă cu o nouă ofertă.

ADVERTISEMENT

Gigi Becali, interesat de transferul lui Louis Munteanu

După ce în vara anului 2024 l-a luat pe Daniel Bîrligea de la CFR Cluj, acum Gigi Becali și-a exprimat în mai multe rânduri interesul pentru achiziționarea lui Louis Munteanu, pe care îl consideră un atacant de mare clasă.

Într-o intervenție avută la FANATIK SUPERLIGA, patronul FCSB nu a negat faptul că și a explicat cum vrea să-l convingă pe Neluțu Varga.

”M-am gândit la combinația asta. Dacă îl dau pe Bîrligea, imediat îl iau pe Munteanu. Dacă îl dau pe 15 milioane, ia și Neluțu Varga 2 milioane de euro de pe Bîrligea. Dar eu nu îi dau banii, stau la judecată cu el ca să mi-l dea pe Louis. Nu-i dau banii până nu mi-l dă pe Louis.

Dacă mi-l dă, îi dau banii și de la Bîrligea și pe Louis. Nu îi dau niciun ban de la Bîrligea până nu mi-l dă pe Louis. Așa trebuie să fie (n.r. – Bîrligea la Ajax și Munteanu la FCSB). Nu mai dau 500.000 în plus, nu mai merge. Nici nu discutăm acum, Bîrligea nu poate pleca acum. În iarnă da, putem discuta, atunci poate să plece”, a declarat Becali.