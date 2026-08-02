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Louis Munteanu a reușit un assit fabulos în etapa în care Messi s-a întors pe teren. Încă un român a jucat în MLS

Atacantul echipei naționale a strălucit în meciul echipei sale contra liderului Conferinței de Est din MLS, acolo unde s-a întors pe teren și Lionel Messi
Catalin Oprea
02.08.2026 | 08:15
Louis Munteanu a reusit un assit fabulos in etapa in care Messi sa intors pe teren Inca un roman a jucat in MLS
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Louis Munteanu a avut o evoluție bună pentru DC United FOTO fanatik
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Louis Munteanu n-a marcat de la reluarea competiției din America de Nord, dar a fost unul dintre cei mai buni oameni ai echipei sale, DC United, în meciul cu Nashville, echipa de pe primul loc din Conferința de Est a MLS.

Louis Munteanu, pasă de gol de efect pentru DC United

DC United a remizat contra acesteia pe teren propriu, scor 2-2, după ce  a revenit de la 0-2. Munteanu a pasat decisiv la golul egalizator, reușit de Baribo, în minutul 77, reușind să-i trimită mingea acestuia, din cădere, pe spate. O pasă de gol neobișnuită, care i-a adus românului a doua cea mai bună notă a meciului.

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A fost primul assist al lui Louis Munteanu sub tricoul lui DC United, unde a punctat de cinci ori în 14 meciuri. El este al doilea golgheter al echipei, după israelianul Tai Baribo, care a marcat de 11 ori și este unul dintre cei mai buni marcatori din competiție. DC United este pe locul 9, după 18 etape.

Messi a revenit la Inter Miami

Azi noapte, în MLS, Lionel Messi s-a întors pe teren, la mai puțin de două săptămâni de când a pierdut finala Cupei Mondiale. Messi a intrat pe teren în minutul 53 al meciului Inter Miami – Clombus Crew, scor 2-2. Argentinianul n-a marcat, dar a fost aproape, mingea șutată de el lovind bara.

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A înscris în schimb brazilianul Casemiro, proaspăt transferat de la Manchester United, însă a făcut-o în propria poartă. Inter Miami este pe locul doi în Conferința de Est, la două puncte de liderul Nashville.

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 A debutat și Alex Mățan

Cu o dublă, polonezul Lewandowski a adus victoria celor de la Chicago Fire, scor 2-1 cu Charlotte, în vreme ce Antoine Griezmann a reușit o pasă de gol pentru Orlando, care a pierdut, scor 2-3, la New York.

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Iar la St. Louis City, românul Alex Mățan și-a consemant debutul. Fostul internațional de tineret s-a întors în această vară în MLS, unde a fost campion cu formația Columbus Crew. Mățan a intrat pe teren în minutul 65 al meciului St. Louis – Real Salt Lake 1-1.

 

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