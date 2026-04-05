Louis Munteanu a revenit! Ce notă a primit atacantul după o nouă evoluție de uitat în MLS. Video

Louis Munteanu a revenit pe teren după accidentarea suferită. Cum s-a descurcat și ce notă a primit atacantul în DC United - FC Dallas 0-4. Pe FANATIK găsiți toate detaliile.
Iulian Stoica
05.04.2026 | 10:05
Louis Munteanu a revenit Ce nota a primit atacantul dupa o noua evolutie de uitat in MLS Video
Louis Munteanu a revenit! Ce notă a primit atacantul după o nouă evoluție de uitat. Foto: DC United
Louis Munteanu a făcut subiectul unui transfer în perioada de mercato din iarnă. Atacantul a părăsit-o pe CFR Cluj în schimbul a 6 milioane de euro, DC United având mare încredere în calitățile sale. De la momentul mutării, Munteanu a avut parte de evoluții modeste, lucru demonstrat și în DC United – FC Dallas 0-4.

Louis Munteanu, evoluție modestă în DC United – FC Dallas 0-4

Echipa națională nu s-a putut baza pe serviciile lui Louis Munteanu în meciurile din luna martie. Atacantul a suferit o accidentare ce l-a ținut deoparte de terenul de fotbal preț de aproape o lună, astfel că Mircea Lucescu a putut conta în atac doar pe serviciile lui Daniel Bîrligea, iar ca înlocuitori au fost aduși David Miculescu și Marius Coman.

După perioada de indisponibilitate, Louis Munteanu a revenit pe teren. Jucătorul transferat de la CFR Cluj a fost introdus de antrenor în minutul 61 al întâlnirii dintre DC United și FC Dallas, pe când era scorul doar 0-2. Lipsa de ritm și-a spus cuvântul, iar Munteanu a ieșit în evidență doar în minutul 68, când a făcut fault la portar după ce nu a ajuns la o minge respinsă în fața porții.

Ce notă a primit Munteanu

Cu aproximativ jumătate de oră parcursă pe teren, cifrele lui Louis Munteanu sunt extrem de modeste. Atacantul a atins mingea doar de 7 ori, iar pe plan ofensiv a reușit să trimită un șut pe lângă poartă și a oferit două pase bune în treimea adversă. Cu siguranță lipsa golului este apăsătoare, Munteanu neavând nicio contribuție decisivă în cele 5 meciuri disputate pentru DC United.

Oamenii care își injectează grăsime din cadavre ca să „poată spune că au...
Digi24.ro
Oamenii care își injectează grăsime din cadavre ca să „poată spune că au mers la sală”: Cum a apărut noua modă „zombi filler”

În urma eșecului dur, jucătorul român a fost notat cu 6,2 de site-urile de specialitate. Louis Munteanu a fost în nota echipei, înfrângerea cu 0-4 pe teren propriu fiind usturătoare. După 6 etape disputate în MLS, DC United se află pe locul 8 în Conferința de Est, cu 7 puncte acumulate și cu un golaveraj de -4.

FOTO O prezentatoare TV, în vacanță cu un bărbat cu 11 ani mai...
Digisport.ro
FOTO O prezentatoare TV, în vacanță cu un bărbat cu 11 ani mai tânăr: internetul ”a explodat”
Duelul golgheterilor din Superligă! Cum își împart supremația cei mai buni marcatori din...
Fanatik
Duelul golgheterilor din Superligă! Cum își împart supremația cei mai buni marcatori din România înaintea duelului direct
Unde a fost surprins Ngezana la nici 24 de ore de la FC...
Fanatik
Unde a fost surprins Ngezana la nici 24 de ore de la FC Botoșani – FCSB. I-a luat exemplul lui Marius Șumudică! Foto
Începe marea curățenie la FCSB! Anunțul managerului: ”Șase jucători sunt la final”
Fanatik
Începe marea curățenie la FCSB! Anunțul managerului: ”Șase jucători sunt la final”
Iulian Stoica
Iulian Stoica
Iulian Stoica este redactor pe zona de Sport la Fanatik. A debutat ca reporter sportiv la ProTv, iar după o experiență de 6 luni a decis să facă parte din proiectul Fanatik.
