Louis Munteanu a revenit! Ce notă a primit atacantul după o nouă evoluție de uitat în MLS. Video

Louis Munteanu a făcut subiectul unui transfer în perioada de mercato din iarnă. Atacantul a părăsit-o pe CFR Cluj în schimbul a 6 milioane de euro, DC United având mare încredere în calitățile sale. De la momentul mutării, Munteanu a avut parte de evoluții modeste, lucru demonstrat și în DC United – FC Dallas 0-4.

Louis Munteanu, evoluție modestă în DC United – FC Dallas 0-4

Echipa națională nu s-a putut baza pe serviciile lui Louis Munteanu în meciurile din luna martie. Atacantul a suferit o accidentare ce l-a ținut deoparte de terenul de fotbal preț de aproape o lună, astfel că Mircea Lucescu a putut conta în atac doar pe serviciile lui Daniel Bîrligea, iar ca înlocuitori au fost aduși David Miculescu și Marius Coman.

După perioada de indisponibilitate, Louis Munteanu a revenit pe teren. Jucătorul transferat de la CFR Cluj a fost introdus de antrenor în minutul 61 al întâlnirii dintre DC United și FC Dallas, pe când era scorul doar 0-2. , iar Munteanu a ieșit în evidență doar în minutul 68, când a făcut fault la portar după ce nu a ajuns la o minge respinsă în fața porții.

Louis Munteanu back in work, but…nothing against Dallas — Footballshow@goalsport (@gabisafta)

Ce notă a primit Munteanu

Cu aproximativ jumătate de oră parcursă pe teren, cifrele lui Louis Munteanu sunt extrem de modeste. Atacantul a atins mingea doar de 7 ori, iar pe plan ofensiv a reușit să trimită un șut pe lângă poartă și a oferit două pase bune în treimea adversă. Cu siguranță lipsa golului este apăsătoare, .

În urma eșecului dur, jucătorul român a fost notat cu 6,2 de site-urile de specialitate. Louis Munteanu a fost în nota echipei, înfrângerea cu 0-4 pe teren propriu fiind usturătoare. După 6 etape disputate în MLS, DC United se află pe locul 8 în Conferința de Est, cu 7 puncte acumulate și cu un golaveraj de -4.