Louis Munteanu a venit cu replica, după observația pe care i-a făcut-o Mircea Lucescu: „Am arătat extraordinar în actualul sezon”

Louis Munteanu i-a răspuns lui Mircea Lucescu, după ce selecționerul României i-a solicitat să alerge mai mult pentru a face presing și pentru a ajuta pe faza defensivă. „Il Luce” îi transmisese golgheterului SuperLigii (22 de goluri) că trebuie să ajungă la minimum 10,5 sau chiar 11 kilometri parcurși într-un meci.

Louis Munteanu, răspuns pentru Mircea Lucescu

În replică, Munteanu a afirmat că în fiecare partidă pe care o dispută dă tot ce are mai bun pentru CFR Cluj și România U21. Atacantul a subliniat, de asemenea, că a avut un sezon extraordinar din punct de vedere individual.

În același timp, vârful „feroviarilor” a precizat că opinia selecționerului Mircea Lucescu este importantă pentru el. „ , după care îl va lăsa să se pregătească alături de naționala de tineret.

„Am vrut să venim aici să câștigăm. Știam că dacă batem aici putem să rămânem pe locul doi și să nu cădem mai jos. Suntem fericiți pentru această victorie. Am dat dovadă de caracter și așteptăm ultimul meci că să terminăm sezonul. Sper să terminăm cu bine și să nu se accidenteze nimeni.

A fost ceva normal pentru mine. Am încercat să nu citesc nimic. Vă dați seama că se mai aude. Am încercat să îmi fac datoria mereu. Am vrut să fiu concentrat mereu. Eu zic că am arătat foarte bine sezonul ăsta. Sper că la națională să am evoluții bune.

Trebuie să vorbiți cu domnul Neluțu. Eu îmi doresc ce vrea și clubul (n.r.- despre un potențial transfer în sezonul următor). Eu încerc să îmi fac datoria meci de meci (n.r.- despre mesajul pe care i l-a transmis Mircea Lucescu). Sunt meciuri în care alergi mai mult, altele când alergi mai puțin. Depinde de meci. Eu încerc să îmi fac datoria. Zic eu că am arătat extraordinar în actualul sezon.

Concluzia lui Munteanu despre CFR Cluj la final de sezon

Contează (n.r.- opinia lui Mircea Lucescu). Este un antrenor mare, o legendă. Eu încerc să îmi fac cât mai bine treaba. Eu zic că am făcut un sezon foarte bun, dar la două sau trei meciuri nu am reușit să ținem nivelul.

Zic eu că am avut un sezon bun. Am reușit să câștigăm un trofeu. Cu siguranță la anul o să fie mai bine. Nota mea să o dea analiștii, eu nu pot să mă analizez pe mine”, a declarat Louis Munteanu, la .