Louis Munteanu, absent la returul Braga – CFR Cluj. Motivul pentru care atacantul nu a făcut deplasarea în Portugalia

CFR Cluj cu Braga, scor 1-2, dar nu a depus armele. Însă, va fi extrem de dificil pentru ardeleni să întoarcă soarta calificării, mai ales că va absenta și Louis Munteanu.

Absență de marcă pentru CFR Cluj. Louis Munteanu nu a făcut deplasarea la Braga

CFR Cluj a plecat încă de marți seară spre Portugalia pentru meciul din manșa secundă a turului 3 preliminar al Europa League, programat joi, 14 august, de la ora 21:30, pe Estadio Municipal.

Din păcate pentru ”feroviari”, în avion nu a urcat și golgheterul Louis Munteanu. Conform , atacantul a acuzat o problemă medicală și antrenorul Dan Petrescu a hotărât să-l lase acasă.

În aceste condiții, tehnicianul formației din Gruia va trebui să decidă dacă va începe cu Virgiliu Postolachi, cel care a jucat titular în startul sezonului când Louis Munteanu nu a fost disponibil, sau cu Marko Gjorgjievski, folosit mai mult în campionat.

Arbitru german la meciul de la Braga

Chiar înaintea returului de la Braga, CFR Cluj a renunțat la doi jucători. sub formă de împrumut, în timp ce și a fost scos din lot.

Partida de la Braga va fi condusă de o , avându-l la centru pe Sascha Stegemann. Acesta a arbitrat mai multe jocuri ale echipelor din România, unul dintre acestea fiind PAOK – FCSB, din sezonul precedent de Europa League, când l-a eliminat pe Darius Olaru.

Dacă va produce surpriza și se va califica în play-off-ul Europa League, CFR Cluj se va lupta pentru un loc în grupă cu învingătoarea întâlnirii dintre FC Noah (Armenia) și Lincoln Red Imps (Gibraltar), care au terminat la egalitate în tur, scor 1-1. În cazul unei eliminări, ardelenii vor ajunge în play-off-ul de Conference League unde vor da peste pierzătoarea duelului dintre Hacken (Suedia) și Brann (Norvegia). În tur, suedezii au pierdut acasă, scor 0-2.