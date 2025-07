Louis Munteanu, anunț de ultimă oră înainte de CFR Cluj – Unirea Slobozia. Ce au decis Varga și Dan Petrescu

Louis Munteanu ar putea prinde transferul vieții, . Noi informații cu privire la atacant înainte de CFR Cluj – Unirea Slobozia.

Louis Munteanu, decizie înainte de CFR Cluj – Unirea Slobozia

Horia Ivanovici a dezvăluit la FANATIK SUPERLIGA ce se întâmplă cu vârful echipei din Gruia: „O informație în premieră: Louis Munteanu nu va fi titular astăzi.

De fapt nu va juca împotriva Unirii Slobozia și va fi titularizat Postolachi. Louis Munteanu cred că nici nu va fi pe hârtie pentru a fi menajat pentru acest transfer atât de important.

Transferul în Franța este tot mai aproape și e o chestiune de zile. Louis Munteanu este menajat și conducerea împreună cu Dan Petrescu au decis să nu îl folosească”, a mai adăugat moderatorul.

Louis Munteanu, pierdere uriașă pentru Dan Petrescu: „Este extrem de nemulțumit”

Horia Ivanovici a explicat că antrenorul lui CFR Cluj este foarte supărat că poate rămâne în plin campionat fără Louis Munteanu: „Lui Dan Petrescu nu îi pică însă deloc bine și este extrem de nemulțumit, dar asta este situația. La banii ăștia e greu: 15-18 milioane de euro”.

Deși Gigi Becali nu crede că Louis Munteanu ar putea pleca pe o asemenea sumă, : „Nu doresc să intru într-o polemică acum cu domnul Gigi Becali, cu atât mai mult cu cât nu e treaba dânsului ce facem noi la CFR Cluj sau unde se transferă Louis Munteanu.

Am avut săptămânile trecute ofertă de 7,5 milioane de euro de la Dinamo Zagreb pe care am refuzat-o fără să ne mai gândim foarte mult. Și am avut ofertă de 10 milioane de euro de la Sevilla, care la un moment dat ne-a spus că ar putea să ne dea și mai mulți bani dacă reușește să vândă doi jucători. La fel, am refuzat și oferta de la Sevilla. Sunt două oferte negru pe alb”, a spus patronul lui CFR Cluj la FANATIK SUPERLIGA.

