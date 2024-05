Louis Munteanu, anunț important după CFR Cluj – Farul 5-1! Unde va merge jucătorul dorit de FCSB și Rapid

. Louis Munteanu, atacantul oaspeților, a discutat despre viitorul său și a avut un anunț misterios când a fost întrebat unde va juca.

Louis Munteanu, cu gândul la vacanță

Louis Munteanu a dezvăluit că este cu gândul la vacanță în acest moment, iar viitorul lui este incert. Dorit de multe cluburi, atacantul spune că nu știe ceea ce va alege pentru sezonul viitor, după un an bun la Farul.

„Nu pot să vă zic nimic despre viitorul meu, merg în vacanță acum. Nu știu nimic în acest moment”, a spus Louis Munteanu la flash-interviu, deși anterior declarase că se va întoarce la Fiorentina în vară, conform GSP.

De altfel, atacantul a discutat și despre meciul cu CFR Cluj, pierdut într-o manieră umilitoare de „marinari“. Farul Constanța a fost groggy în prima repriză, iar clujenii lui Dan Petrescu s-au distrat.

„Ne doream să terminăm altfel campionatul, dar, din păcate am fost zero din toate punctele de vedere în această seară. Ne pare rău față de suporteri, trebuia să fim concentrați și să dăm totul pe teren. Am luat gol repede, poate și asta a influențat rezultatul.

Voiam să termin campionatul cu capul sus, însă așa a fost să fie. Un meci foarte slab din partea noastră. Puteam mai mult în această stagiune, asta cred, cel puțin. Am fost campionii României, trebuia să ne descurcăm mai bine la anumite capitole. Ne-a transmis și Mister: în momentele cheie, nu am reușit să câștigăm”, a spus Louis Munteanu, conform sursei citate.

Bătaie pe Louis Munteanu

Louis Munteanu este atacantul Fiorentinei, fiind aflat sub contract, dar a fost împrumutat de Farul în acest sezon. Ofertele curg pentru tânărul de 21 de ani, cu precădere din play-off-ul SuperLigii.

, iar acesta chiar a făcut și o ofertă spre Fiorentina. Conform latifundiarului din Pipera, acesta a făcut o oferta mică pentru atacantul care va intra în ultimele 6 luni de contract curând.

De altfel, Dan Șucu și Gheorghe Hagi se înscriu și ei pe lista doritorilor lui Louis Munteanu. Gheorghe Hagi ar avea atuul faptului că îl cunoaște bine pe atacant și poate scoate ce e mai bun din el, iar Dan Șucu ar avea avantajul financiar și s-ar putea bate cu FCSB.