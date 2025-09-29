Fanatik SuperLiga cu Horia Ivanovici

Louis Munteanu, anunțul momentului la CFR Cluj, în ziua derby-ului cu U Cluj. Vestea dată de Cristi Balaj

Cu doar câteva ore înainte de meciul dintre Universitatea Cluj și CFR Cluj, președintele formației din Gruia a dezvăluit care este starea de sănătate a lui Louis Munteanu.
FANATIK
29.09.2025 | 13:46
Louis Munteanu anuntul momentului la CFR Cluj in ziua derbyului cu U Cluj Vestea data de Cristi Balaj
EXCLUSIV FANATIK
Cristi Balaj a anunțat că Louis Munteanu poate juca în U Cluj - CFR Cluj

Golgheterul sezonului trecut din SuperLiga, Louis Munteanu, s-a confruntat cu probleme medicale în startul actualei stagiuni, însă, din câte se pare, aceste dificultăți nu mai sunt de actualitate și atacantul este pregătit să evolueze în derby-ul Clujului.

ADVERTISEMENT

Louis Munteanu și Muhar, apți de joc în U Cluj – CFR Cluj

Într-o intervenție exclusivă la FANATIK SUPERLIGA, Cristi Balaj a anunțat că formația vișinie se poate baza atât pe golgheterul ei, cât și pe Karlo Muhar, mijlocașul croat revenit în vară la echipă, care a absentat însă și el o perioadă lungă din cauza unor accidentări.

„Sper să-i facem un cadou frumos lui Ioan Varga, și lui Mara. Nu cred, nu știu dacă vine la meci. Trebuie să câștigăm. Orice se poate întâmpla. Ei au câștigat în ultimele partide în care am suferit din multe puncte de vedere. Acum, sperăm, pentru că, așa cum discutam cu jucătorii, și ei își doresc să șteargă ceea ce s-a întâmplat negativ în ultima perioadă. Avem un lot bun. Muhar s-a recuperat, are nevoie de partide. Face antrenamente alături de echipă de două săptămâni. În rest arătăm bine. A revenit și Louis Munteanu la antrenamente, e apt de joc”, a spus Balaj, la FANATIK SUPERLIGA.

ADVERTISEMENT

Ce se întâmplă cu Zouma și Slimani, transferurile vedetă ale CFR Cluj

Cele două transferuri vedetă efectuate de clujeni în această perioadă de mercato, Kourt Zouma și Islam Slimani, sunt gata de meci și nu au probleme din punct de vedere medical. Prezența lor pe gazon va fi strict decizia lui Andrea Mandorlini.

„Arată mai bine Zouma și Slimani. Ambii sunt apți. Și-a revenit și Matei Ilie. E important să fie un meci frumos, până la urmă pe noi ne interesează punctele pentru că suferim din acest punct de vedere. Aș dori să transmit și un mesaj, prin intermediul dumneavoastră. Un mesaj la fair-play, la sportivitate, pe teren și în afara lui. Atmosfera, de fiecare dată pe Cluj Arena a fost frumoasă la derby-uri”, a dezvăluit Cristi Balaj, la FANATIK SUPERLIGA.

ADVERTISEMENT
Kremlinul face acuzații grave după ce partidul Maiei Sandu a câștigat alegerile: „E...
Digi24.ro
Kremlinul face acuzații grave după ce partidul Maiei Sandu a câștigat alegerile: „E ceva ce putem afirma cu certitudine”

Apel pentru fani și teama de scandal în Cluj

Ultimele meciuri au adus spectacol pe gazon, dar și incidente în afara lui, astfel că Balaj face apel la calm înainte de confruntarea de pe Cluj Arena.

ADVERTISEMENT
Emma Răducanu a vorbit despre originile sale și publicul a rămas
Digisport.ro
Emma Răducanu a vorbit despre originile sale și publicul a rămas "șocat". Ce scriu americanii

„Au fost anumite incidente reprobabile. S-a discutat zilele acestea și cu organele abilitate, și cu cei de la U Cluj. Sunt convins și sper să fie o luptă sportivă doar pe teren. Nu e corect să sufere oameni din cauza unora care au avut un moment de rătăcire. Nu trebuie să existe urmări grave asupra unor tineri doar pentru că susțin o anumită echipă. Nu este adevărat că a fost vorba de etnie. În România nu se pune problema de rasism. Avem până în 1500 de bilete, 5 la sută din capacitatea arenei.

Important este că sunt condițiile asigurate de forțele de ordine, de oamenii legii, la cel mai înalt nivel. Noi nu putem, conducerile celor de două echipe, decât să facem apel la un comportament civilizat. Au fost prea frumoase ultimele partide, iar sportivii s-au comportat exemplar, pentru a muta derby-ul în tribune. Le-am cerut jucătorilor să-și respecte adversarul și acest meci să fie un model pentru multe alte orașe”, a concluzionat Cristi Balaj.

ADVERTISEMENT

Cristi Balaj, anunțuri de ultimă oră înainte de U Cluj - CFR Cluj

Schimbările lui Gigi Becali au făcut diferența în FCSB – Oțelul 1-0. „Olaru...
Fanatik
Schimbările lui Gigi Becali au făcut diferența în FCSB – Oțelul 1-0. „Olaru a redevenit liderul echipei!”
Cine este Alexandru Stoian, fotbalistul FCSB care l-a dat pe spate pe Gigi...
Fanatik
Cine este Alexandru Stoian, fotbalistul FCSB care l-a dat pe spate pe Gigi Becali: “Dau lovitura cu el!”
Surprizele lui Mircea Lucescu: 4 fotbaliști ai FCSB, titulari în România – Austria!...
Fanatik
Surprizele lui Mircea Lucescu: 4 fotbaliști ai FCSB, titulari în România – Austria! Reacția lui Gigi Becali. Cine joacă în locul lui Drăguș și Bancu
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Parteneri
Românul trimis la 'reeducare' în Ucraina după ce a avut postări pro-Rusia: 'Trebuie...
iamsport.ro
Românul trimis la 'reeducare' în Ucraina după ce a avut postări pro-Rusia: 'Trebuie să-l ducem la spital'
Iubita starului din Formula 1, show în Bali: „Sunt gelos”
gsp.ro
Iubita starului din Formula 1, show în Bali: „Sunt gelos”
Premieră la Marea Neagră. De-a lungul litoralului, au apărut pajiști subacvatice și recife...
Antena3 CNN
Premieră la Marea Neagră. De-a lungul litoralului, au apărut pajiști subacvatice și recife artificiale
Planul urgent al lui Ion Țiriac pentru
Digisport.ro
Planul urgent al lui Ion Țiriac pentru "femeia perfectă": "Știu că mă vor amenda, dar sunt pregătit să plătesc!"
Gareth Bale, despre viața la pensie după fotbal: „Trebuie să lucrez mult ca...
gsp.ro
Gareth Bale, despre viața la pensie după fotbal: „Trebuie să lucrez mult ca taximetrist”
Hip hop în „cămăși verzi”: Radical Entourage promovează piese cu simboluri fasciste
Libertatea.ro
Hip hop în „cămăși verzi”: Radical Entourage promovează piese cu simboluri fasciste
Al șaptelea deces la Spitalul „Sfânta Maria” Iași. Managerul, demis
Clever Media
Al șaptelea deces la Spitalul „Sfânta Maria” Iași. Managerul, demis
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!