Louis Munteanu, anunțul momentului la CFR Cluj, în ziua derby-ului cu U Cluj. Vestea dată de Cristi Balaj

Golgheterul sezonului trecut din SuperLiga, Louis Munteanu, s-a confruntat cu probleme medicale în startul actualei stagiuni, însă, din câte se pare, aceste dificultăți nu mai sunt de actualitate și atacantul este pregătit să evolueze în derby-ul Clujului.

Louis Munteanu și Muhar, apți de joc în U Cluj – CFR Cluj

Într-o intervenție exclusivă la FANATIK SUPERLIGA, că formația vișinie se poate baza atât pe golgheterul ei, cât și pe Karlo Muhar, mijlocașul croat revenit în vară la echipă, care a absentat însă și el o perioadă lungă din cauza unor accidentări.

„Sper să-i facem un cadou frumos lui Ioan Varga, și lui Mara. Nu cred, nu știu dacă vine la meci. Trebuie să câștigăm. Orice se poate întâmpla. Ei au câștigat în ultimele partide în care am suferit din multe puncte de vedere. Acum, sperăm, pentru că, așa cum discutam cu jucătorii, și ei își doresc să șteargă ceea ce s-a întâmplat negativ în ultima perioadă. Avem un lot bun. Muhar s-a recuperat, are nevoie de partide. Face antrenamente alături de echipă de două săptămâni. În rest arătăm bine. A revenit și Louis Munteanu la antrenamente, e apt de joc”, a spus Balaj, la FANATIK SUPERLIGA.

Ce se întâmplă cu Zouma și Slimani, transferurile vedetă ale CFR Cluj

și Islam Slimani, sunt gata de meci și nu au probleme din punct de vedere medical. Prezența lor pe gazon va fi strict decizia lui Andrea Mandorlini.

„Arată mai bine Zouma și Slimani. Ambii sunt apți. Și-a revenit și Matei Ilie. E important să fie un meci frumos, până la urmă pe noi ne interesează punctele pentru că suferim din acest punct de vedere. Aș dori să transmit și un mesaj, prin intermediul dumneavoastră. Un mesaj la fair-play, la sportivitate, pe teren și în afara lui. Atmosfera, de fiecare dată pe Cluj Arena a fost frumoasă la derby-uri”, a dezvăluit Cristi Balaj, la FANATIK SUPERLIGA.

Apel pentru fani și teama de scandal în Cluj

Ultimele meciuri au adus spectacol pe gazon, dar și incidente în afara lui, astfel că Balaj face apel la calm înainte de confruntarea de pe Cluj Arena.

„Au fost anumite incidente reprobabile. S-a discutat zilele acestea și cu organele abilitate, și cu cei de la U Cluj. Sunt convins și sper să fie o luptă sportivă doar pe teren. Nu e corect să sufere oameni din cauza unora care au avut un moment de rătăcire. Nu trebuie să existe urmări grave asupra unor tineri doar pentru că susțin o anumită echipă. Nu este adevărat că a fost vorba de etnie. În România nu se pune problema de rasism. Avem până în 1500 de bilete, 5 la sută din capacitatea arenei.

Important este că sunt condițiile asigurate de forțele de ordine, de oamenii legii, la cel mai înalt nivel. Noi nu putem, conducerile celor de două echipe, decât să facem apel la un comportament civilizat. Au fost prea frumoase ultimele partide, iar sportivii s-au comportat exemplar, pentru a muta derby-ul în tribune. Le-am cerut jucătorilor să-și respecte adversarul și acest meci să fie un model pentru multe alte orașe”, a concluzionat Cristi Balaj.

