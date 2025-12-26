Louis Munteanu, apariție șocantă în tricoul FCSB-ului! A venit apoi și anunțul pe Facebook: „Le dorim succes!”

Sport

Louis Munteanu îl sfidează pe Ioan Varga și s-a pozat în tricoul celor de la FCSB, echipă care a insistat să-l transfere de la CFR Cluj în această toamnă.
Mihai Alecu
26.12.2025 | 14:36
Louis Munteanu aparitie socanta in tricoul FCSBului A venit apoi si anuntul pe Facebook Le dorim succes
Atacantul lui CFR, Munteanu, a fost surprins în tricoul FCSB
Atacantul celor de la CFR Cluj a spus destul de clar că vrea să plece de la echipă în perioada de mercato, lucru pe care l-a dorit și în vară, însă negocierile duse de Ioan Varga nu au fost încheiate cu succes.

Louis Munteanu s-a pozat în tricoul rivalei celor de la CFR Cluj, FCSB. Se face transferul?

Jucătorul formației ardelene, născut la Vaslui, a petrecut sărbătorile acasă, alături de familie, și a mers la un eveniment fotbalistic. Acolo, cei de la echipa ASC Ivacec Vaslui au jucat împotriva fotbaliștilor care sunt din zonă și care dau curs invitației. Jucătorul a surprins însă prin faptul că a purtat tricoul celor de la FCSB, iar imaginile au ajuns pe internet. De asemenea, într-o poză este văzut purtând și tricoul celor de la Rapid.

„La fel ca în anii precedenți, familia Munteanu dă curs invitației noastre la mișcare și ne onorează cu prezența. Le dorim mult succes lui Louis și Rareș Munteanu, iar lui Ovidiu Perianu recuperare ușoară și să revină cât mai repede pe teren”, au scris organizatorii pe Facebook.

Interes din Spania pentru Louis Munteanu

După ce în vară s-a spus că Rennes a insistat cel mai mult pentru a-l lua pe Louis Munteanu, atacantul rămâne un nume interesant pentru echipele din străinătate, conform zvonurilor. Acesta se află pe lista mai multor formații din Spania și Franța, iar faptul că Ioan Varga a scăzut prețul, care în urmă cu câteva luni era de 18 milioane de euro, ar putea contribui decisiv la plecarea sa.

„Louis Munteanu atrage interes în toată Europa. Lyon, Nantes, Real Betis, Girona și Valencia îl monitorizează”, a scris jurnalistul Ekrem Konur pe contul său de social media.

Cât costă Louis Munteanu. Anunțul venit de la CFR Cluj

Iuliu Mureșan, președintele formației din Gruia, a dezvăluit ce sumă speră cei de la CFR Cluj să obțină pentru vânzarea lui Louis Munteanu. Ardelenii au scăzut pretențiile și ar accepta o propunere de 7 milioane de euro pentru golgheterul din sezonul trecut.

“Sper ca Louis să se transfere la un alt club și să profităm de acest lucru. Prețul îl fixează piața. Cum noi suntem nevoiți să-l vindem, trebuie să-l dăm la suma aia. La sfârșitul campionatului trecut, când a fost golgheter, suma a fost alta. Acum va fi alta, evoluțiile lui nu mai sunt la fel. Eu sper ca suma de transfer să fie de cel puțin 7 milioane de euro. Bine, trebuie să fie și el de acord să plece”, a spus Iuliu Mureșan.

