Louis Munteanu, aproape de golul etapei în MLS la debutul lui Lewandowski. Ce notă a primit internaționalul român. Video

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Starurile din MLS au revenit la treabă după întreruperea cauzată de desfășurarea Cupei Mondiale. A fost ziua în care au debutat Robert Lewandowski și Antoine Griezmann, iar Louis Munteanu a trecut pe lângă un gol de generic TV.

Louis Munteanu, execuție minunată în MLS

În noaptea de miercuri spre joi, DC United s-a deplasat pe Shell Energy Stadium din Houston pentru duelul cu echipa locală Dynamo, iar Louis Munteanu a fost folosit titular în linia de atac de antrenorul Rene Weiler.

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În prima repriză, internaționalul român a cerut penalty la o fază în care a fost blocat de un fundaș adversar pentru a nu ajunge la o centrare, dar arbitrul Victor Manuel Rivas a făcut semn că jocul poate continua. Apoi, Munteanu a primit o minge la 25 de metri de poartă, a preluat pe poziție viitoare și , dar balonul s-a dus puțin pe lângă vinclu.

Louis wanted a penalty — TheFootballZone (@football_t69515)

Munteanu, great shoot — TheFootballZone (@football_t69515)

Munteanu a redus motoarele în partea a doua a meciului și în minutul 68 a fost înlocuit. Prestația sa a fost una sub așteptări, iar nota primită din partea Sofascore a fost de 6,4, în condițiile în care media notelor jucătorilor de la DC United a fost de 6,67.

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Nathan Ordaz takes the field in Black-and-Red for the first time ⚫️🔴 — D.C. United (@dcunited)

Partida s-a încheiat la egalitate, scor 1-1. Gazdele au deschis scorul prin Hector Herrera (40), oaspeții restabilind egalitatea prin Tai Baribo (78). În urma acestui rezultat, DC United a acumulat 19 puncte și este pe locul 9 în Conferința de Est, ultimul care asigură calificarea în preliminariile pentru play-off.

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Lewandowski și Griezmann au debutat în MLS

După ce pauza dedicată Cupei Mondiale s-a încheiat, două superstaruri au avut ocazia să debuteze în MLS. Este vorba de și francezul Antoine Griezmann la Orlando City.

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Lewandowski a fost titular și a jucat 62 de minute în înfrângerea din deplasare cu Inter Miami, scor 2-3. Polonezul a contribuit la primul gol al oaspeților, el presându-l pe portarul argentinian Rocco Novo Rios, care a dat pe lângă minge pentru un autogol antologic.

Wtf is this? — TheFootballZone (@football_t69515)

Lipsită de Leo Messi și de Rodrigo De Paul, aflați în vacanță după ce au participat la Cupa Mondială, Inter Miami s-a bazat pe Luis Suarez, iar uruguayanul a reușit o dublă”. La finalul jocului, Lewa și Suarez, doi mari golgheteri ai ultimilor ani, s-au îmbrățișat prietenește.

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Y justo después de enfrentarse en la MLS, Luis Suárez y Robert Lewandowski se buscaron para regalarnos este MOMENTAZO. Respeto, admiración y reconocimiento total entre dos de los mejores delanteros de todos los tiempos. Más de 1350 goles oficiales en una misma imagen. Exceso de… — Invictos (@InvictosSomos)

Pentru Griezmann debutul a fost unul cu dreptul. Francezul a dat un gol în victoria obținută de Orlando City pe terenul lui San Jose Earthquakes, scor 4-0, și a fost desemnat cel mai bun jucător de pe teren.