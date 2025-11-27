Louis Munteanu ar putea deveni coleg cu un star de la Real Madrid!

ADVERTISEMENT

Louis Munteanu a dat două pase de gol și a fost foarte activ pe plan ofensiv în partida CFR Cluj – Rapid 3-0. Atacantul a redevenit o țintă pentru echipele din Occident, iar Lyon insistă pentru internaționalul român. Neluțu Varga, patronul clubului din Gruia, nu este, însă, dispus să-l cedeze pentru o sumă mai mică de zece milioane de euro. Negocierile finale ar urma să aibă loc în iarnă. Dacă mutarea s-ar realiza, vârful ar putea deveni coleg cu un start de la Real Madrid.

Cu ce star al lui Real Madrid ar putea fi coleg Louis Munteanu la Lyon

Paulo Fonseca, antrenorul lui Lyon, nu-l dorește doar pe Louis Munteanu, ci și pe brazilianul Endrick de la Real Madrid. Internaționalul din “Țara Cafelei” și ar agrea varianta unui împrumut în Ligue 1.

“Lyon are nevoie disperată de o consolidare a atacului, după cum reiese încă o dată din remiza de duminică împotriva lui Auxerre. După plecările lui Lacazette și Mikautadze, transferul lui Satriano nu a fost suficient. Jucătorul împrumutat de la Lens a dezamăgit.

Prin urmare, Lyon și-a pus speranțele în Endrick, tânărul minune brazilian de la Real Madrid, pentru luna ianuarie a anului viitor, un acord fiind iminent. Cu toate acestea, Paulo Fonseca și-a convins și conducerea că Endrick singur nu va fi suficient, iar aceștia au explorat deja alte opțiuni.

În ultimele zile, numele lui Louis Munteanu, atacantul român de la Cluj, a fost menționat în mod regulat ca fiind prioritatea lui Lyon. Un jucător solid, dar care se lovește de constrângerile financiare actuale ale clubului din Franța”, au scris jurnaliștii francezi de la .

Câți bani vrea Neluțu Varga în schimbul lui Louis Munteanu

Louis Munteanu, golgheterul SuperLigii din sezonul trecut, este un . Neluțu Varga, patronul CFR-ului, este dispus să renunțe la atacant doar pentru cel puțin 10 milioane de euro. Sub această sumă, milionarul anunță că nu va demara niciun fel de negociere.

“Sunt discuții, sunt mai multe cluburi interesate de Louis Munteanu. Nu e doar DC United, mai e Lyon, dar și alte echipe sunt cu ochii pe el și vor să facă oferte. Oricum, suma apărută nu e cea reală. Nu discut sub 10 milioane de euro.

Decât să-l dau pe 6 milioane, mai bine îl țin pentru să joace la noi. Am avut și ofertă de 9 milioane de euro, toți banii în mână, dar am refuzat categoric. Vreau măcar 10 milioane de euro! Munteanu e un jucător de mare calitate. Nu negociez sub 10 milioane de euro”, a spus Neluțu Varga, potrivit .