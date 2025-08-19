Louis Munteanu are oferta pe masă din La Liga! Împrumut de 2 milioane, plus clauză de 10 milioane de transfer definitiv. Exclusiv

Mult discutatul transfer al lui Louis Munteanu în străinătate este pe cale să se realizeze, CFR Cluj având pe masă, pe lângă , și o ofertă interesantă de la un club din La Liga.

Ofertă din La Liga pentru Louis Munteanu

În cea mai recentă ediție a , moderatorul Cristi Coste a anunțat că Valencia este interesantă de achiziționarea atacantului de la CFR Cluj și a făcut o ofertă pentru transferul său.

”În acest moment la Cluj există două oferte pentru Louis Munteanu. Pe lângă oferta despre care s-a scris și s-a vorbit de la Renmes de 12 milioane de euro, există și o ofertă de la Valencia pe masă cu 2 milioane împrumut, plus 10 milioane cu condiție de transfer definitiv.

Se ajunge la aceeași sumă de 12 milioane de euro plus bonusuri, doar că Valencia plătește 2 milioane pentru un împrumut, iar apoi e obligată să-l transfere definitiv plătind încă 10 milioane.

Există două condiții importante, ca Louis Munteanu să joace minim 10 meciuri în sezonul următor și să marcheze minim 5 goluri. În acel moment Valencia trebuie să achite integral suma de 12 milioane de euro”, a spus Cristi Coste.

Când se va face transferul lui Louis Munteanu

Rămâne de văzut pentru cei variantă optează conducerea grupării din Gruia și mai ales ce campionat preferă internaționalul român, însă sunt șanse foarte mari ca atacantul să plece în această perioadă de mercato.

”Nu doar francezii de la Rennes, despre care se vorbește și se scrie și cu care cei de la CFR Cluj au avut negocieri înainte de transferul lui Kalimuendo la Nottingham Forest, îl vor pe Louis Munteanu. De acest transfer depindea mutarea lui Louis Munteanu, dar în acest moment există și varianta Valencia.

Sunt șanse ca în zilele următoare să se realizeze transferul. Dacă nu în zilele următoare, mai ales că urmează și play-off-ul de Conference League pentru CFR Cluj, oricum sunt șanse foarte mari ca Louis Munteanu să plece până la sfârșitul perioadei de mercato. Ar fi o sumă importantă care ar acoperi pierderea sportivă”, a explicat Cristi Coste la FANATIK SUPERLIGA.