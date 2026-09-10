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Echipa națională de fotbal a României va evolua în această toamnă în Liga Națiunilor. În prima fereastră FIFA, „tricolorii” vor disputa patru meciuri: două acasă și două în deplasare. Gică Hagi a anunțat deja lotul lărgit pentru aceste confruntări. Există semne de întrebare privind oamenii de gol ai „Regelui”, mai exact cine ar putea să joace titular. Un fost jucător important din fotbalul românesc spune cine e atacantul care trebuie să fie titular la națională.

Cu cine ar trebui să înceapă Gică Hagi în ofensivă meciurile din Liga Națiunilor: atacantul care trebuie să fie titular

La începutul lunii septembrie, Gică Hagi (61 de ani), selecționerul României, a anunțat lotul preliminar pe care se va baza la prima acțiune oficială pe banca primei reprezentative. Vorbim în această fază de un lot extins, cu 48 de nume. De aici, antrenorul va alege ulterior jucătorii pe care îi va păstra.

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Eugen Neagoe (59 de ani), fost atacant important în fotbalul românesc, a vorbit, la FANATIK SUPERLIGA, despre viitoarea acțiune a naționalei. Întrebat ce jucător român vede începând ca titular în avanposturi în primele meciurile oficiale ale lui Gică Hagi la prima reprezentativă, actualul analist FANATIK a dat fără ezitare un nume: .

„Din punctul meu de vedere, cum au evoluat atacanții români în ultima perioadă, cred că Louis Munteanu va fi atacantul care va începe prima partidă. Asta este părerea mea. Acum, singurul care poate să ne spună dacă noi am ghicit sau am avut dreptate este Gică Hagi. Noi acum ne dăm cu părerea, dar el este singurul care știe pe cine se va baza încă de la primul joc.

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Va fi o perioadă destul de încărcată și pentru el, pentru că sunt multe jocuri unul după altul în Liga Națiunilor. Am văzut că și el a convocat foarte mulți jucători. Are de unde să aleagă, are jucători care vor fi odihniți pentru următoarele partide, dar eu cred că va începe cu Louis Munteanu”, a spus Neagoe.

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Ce jucători a mai convocat Gică Hagi pentru ofensiva naționalei, în afară de Munteanu

Pe 6 septembrie, Gică Hagi a stabilit lista preliminară a jucătorilor pe care îi are în vedere pentru primele . Pe lista convocaților sunt fotbaliști care evoluează la cluburi din străinătate, dar și jucători din competiția internă. Lotul final va fi anunțat în apropierea reunirii programate în 20 septembrie.

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Dacă ne uităm la secțiunea „ ”, în afară de Louis Munteanu, aici sunt multe nume. Unii pot evolua și în alte zone ale terenului. Îi vedem pe Dennis Man (PSV), Darius Olaru (Union Saint-Gilloise), Olimpiu Moruțan (Rapid), Alexandru Dobre (Rapid), David Miculescu (FCSB), Ianis Hagi (Alanyaspor), Florin Tănase (Omonia), Valentin Mihăilă (Rizespor), Ștefan Baiaram (Universitatea Craiova), Rareş Ilie (Mantova), Ianis Stoica (Estrela Amadora), Florinel Coman (Al-Gharafa), Denis Drăguș (FCSB), Daniel Bîrligea (Frosinone), Denis Alibec (Farul Constanţa), Alexandru Musi (Dinamo).

Cele 4 meciuri ale tricolorilor din Grupa B4 a Ligii Națiunilor: