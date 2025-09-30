Louis Munteanu, băgat în şedinţă de şefii CFR-ului după ce a ratat transferul la o echipă mare: „Am discutat cu el! Mesajul este clar”

, însă transferul atacantului nu s-a concretizat, iar acesta a rămas la CFR Cluj. Discuțiile despre o mutare s-ar putea reactiva în ianuarie, însă forma în care se află Munteanu ar putea reprezenta o mare problemă. Cristi Balaj a analizat la emisiunea FANATIK SUPERLIGA situația golgheterului.

Ce mesaj i-au transmis șefii de la CFR lui Louis Munteanu

Louis Munteanu a revenit pe gazon luni seară, în . Atacantul a avut însă o evoluție dezamăgitoare, iar la finalul meciului coechipierul său .

Președintele „feroviarilor”, Cristi Balaj, a declarat că și cei din conducere au transmis același lucru fotbalistului care a înscris 25 de goluri în sezonul precedent. „Și noi am discutat cu el, nu e nimic surprinzător, noi am avut același discurs. Suntem lângă un jucător, și nu vorbesc doar despre Louis Munteanu, atunci când îi spunem adevărul. În momentul în care îl păcălești sau îi spui doar ce vrea să audă, nu-l ajuți. Ăsta este adevărul”, a afirmat oficialul clujenilor la emisiunea FANATIK SUPERLIGA.

Care este „singura soluție” pentru Louis Munteanu

Cristi Balaj a reiterat faptul că Louis Munteanu trebuie să își reintre în formă, atât pentru binele echipei, cât și pentru situația sa, în vederea unui posibil transfer. „În acest moment, singura soluție pentru jucătorii care sunt sub contract la orice club, după ce s-a încheiat perioada de transferuri, e să se antreneze și să joace cât mai bine, dacă vor să prindă un contract mai bun.

(n.r. mesajul pe care l-a dat Damjan lui Louis este și mesajul clubului) Exact. Noi am discutat cu el, nu ascund faptul că Louis, în acest moment, arată din ce în ce mai bine, chiar dacă vine după o accidentare. L-am văzut la antrenamente, seriozitatea lui, pofta lui de joc, plăcerea de a se antrena este la un nivel maxim și consider că este pe un drum bun. El are nevoie de goluri, noi avem nevoie de victorii”, a spus Cristi Balaj în exclusivitate pentru FANATIK.

Louis Munteanu, cifre dezastruoase în actualul sezon

Louis Munteanu a fost afectat de mai multe accidentări în acest start de sezon, însă chiar și în acest context a evoluat în 12 meciuri pentru CFR Cluj în toate competițiile. „Vârful” a reușit să marcheze un singur gol până acum, în partida contra lui Paksi din preliminariile Europa League, disputată pe 17 iulie. Acesta nu a oferit nici vreo pasă decisivă colegilor.

Ce echipe s-au interesat de transferul lui Louis Munteanu

Neluțu Varga a afirmat că au existat discuții cu Ajax și Valencia pentru Louis Munteanu, i . De asemenea, formația franceză Rennes a negociat în această vară pentru atacantul român, care a semnat cu CFR în 2024, fiind achiziționat de la Fiorentina.