Louis Munteanu, cerut titular la națională după hattrick-ul realizat în CFR Cluj – Gloria Buzău 6-0: ”Mă uit cu invidie la el!”

După , din ultima etapă a sezonului regulat din SuperLiga, Mircea Lucescu a fost sfătuit să-l titularizeze pe Louis Munteanu în atacul echipei naționale.

Se cere titularizarea lui Louis Munteanu la echipa națională

Fotbalistul adus de Neluțu Varga în vară a impresionat la CFR Cluj și este lider autoritar în clasamentul golgheterilor la finalul sezonului regulat din SuperLiga, iar Ciprian Marica este de părere că acesta nu ar trebui să lipsească din lotul ”tricolorilor”.

”Louis Munteanu este cel mai în formă atacant. Am încredere în el, l-am văzut la Farul, acum la CFR, și mă uit cu invidie la faptul că a ajuns la o echipă concurentă și are atât de mult succes. Mă bucur pentru el, dar, desigur, mi-ar fi plăcut să rămână la Farul și să ne ajute pe noi. Asta e viața. Este un atacant care are perspectivă.

Bîrligea este accidentat, Drăguș nu prea joacă, așa că, din acest punct de vedere, Louis Munteanu are meciuri în picioare. S-ar putea să ne facă o surpriză Mircea Lucescu și să aibă curajul să-l bage pe Louis Munteanu. Sunt curios”, a declarat Marica, pentru .

Detalii despre accidentarea lui Alibec

Oficialul de la Farul a vorbit și despre la finalul partidei cu U Cluj în perspectiva jocurilor pe care naționala le va avea cu Bosnia Herțegovina (21 martie) și San Marino (24 martie), primele din preliminariile pentru Mondialul din 2026.

”Am stat și m-am uitat la atacanții pe care îi avem la dispoziție și la forma lor de moment, iar dacă analizez din acest punct de vedere… Alibec, din câte înțeleg, are o contractură. Își dorește să meargă la echipa națională, acum rămâne de văzut dacă este ceva mai grav de atât.

Totuși, meciul a fost vineri, așa că așteptăm până să vedem dacă poate merge la lot sau nu, desigur, dacă va fi convocat, dacă va fi în lista lui Mircea Lucescu”, a spus Ciprian Marica.