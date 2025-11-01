Louis Munteanu, criticat dur după Dinamo – CFR Cluj 2-1: „Nu dau doi bani pe plânsul lui”

ADVERTISEMENT

Deși a condus cu 0-1 până în minutul 90, CFR Cluj a fost întoarsă în doar 3 minute de Dinamo, elevii lui Zeljko Kopic punctând prin Karamoko și Soro. La finalul duelului Louis Munteanu a plâns, însă această reacție nu l-a impresionat deloc pe Basarab Panduru.

Louis Munteanu, criticat de Basarab Panduru după Dinamo – CFR Cluj 2-1

Louis Munteanu a intrat în minutul 62 pe teren în Dinamo – CFR Cluj. Prezența atacantului în teren a fost resimțită imediat, acesta pasând decisiv la golul marcat de Emerllahu din minutul 69 al întâlnirii. Reușita kosovarului nu a fost suficientă, „câinii” lui Zeljko Kopic întorcând rezultatul pe final.

La final, . Basarab Panduru a criticat dur faptul că atacantul a recurs la acest gest, fostul internațional amintind de faptul că Munteanu a transmis că defensiva CFR-ului e de vină pentru acest eșec.

„Dacă plângi, înseamnă că vrei? Păi dacă vrei, arată în teren. Fii primul care oprește adversarul. Păi hai să plângă toți când pierd. Nu e pe plâns aici, e pe ce faci în teren, pe bărbatul care trebuie să fii. Plângi unde vrei, dar nu aici.

Nu mă impresionează deloc plânsul ăsta, nu dau doi bani pe acest plâns. Deloc nu mă impresionează. În fotbal trebuie să faci ce trebuie să faci, nu să dai vina pe alții, iar tu să fii primul care nu face ce trebuie.

Au pierdut ceilalți, că tu ai dată pasă de gol? Eu înțeleg altceva, că «eu sunt supărat că am rămas aici, trebuia să plec». El e supărat pe tot ce s-a întâmplat, că nu a plecat, nu pe rezultat. Nu știu dacă îl mai deranjează rezultatul, că deja te-ai obișnuit, sunt prea multe rezultate negative ca să nu te obișnuiești”, a declarat Basarab Panduru, conform .

Louis Munteanu, mai mult indisponibil în acest sezon

Dacă în sezonul trecut Louis Munteanu a ieșit golgheterul SuperLigii, forma atacantului a scăzut dramatic în acest sezon.

Atacantul feroviarilor a marcat doar două goluri în actuala stagiune, mult sub ceea ce a arătat în sezonul trecut. Mai mult de atât, Louis Munteanu s-a confruntat cu mai multe accidentări care l-au trecut departe de teren.