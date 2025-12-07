Louis Munteanu, declarație șocantă înainte de derby! Atacantul CFR-ului, impresionat de o rivală din SuperLiga: „Îi admir!“

CE TREBUIE SĂ ȘTII Louis Munteanu, fascinat de stilul de joc al viitoarei adversare din SuperLiga

Universitatea Craiova și CFR Cluj se duelează duminică seară, pe „Ion Oblemenco“, în fața unui stadion arhiplin, iar jucătorii clujeni au lăsat de înțeles că deja se tem, într-o oarecare măsură, de atmosfera care va fi creată de olteni. Chiar Louis Munteanu, atacantul celor de la CFR, a avut o declarație neașteptată vis-a-vis de Universitatea Craiova, de jocul prestat de alb-albaștri și de ceea ce îi va aștepta în Bănie.

La scurt timp după ce CFR Cluj a remizat cu Metaloglobus în Cupa României Betano, scor 2-2, Louis Munteanu a surprins pe toată lumea cu o declarație măgulitoare la adresa Universității Craiova, viitoarea adversară din SuperLiga.

„Craiova, o echipă foarte bună. Chiar îmi place, îi admir. Au un joc foarte elaborat. Ne așteaptă un meci foarte greu. Am văzut că și fanii lor au intrare liberă, o să fie „vulcan“, așa cum spun ei“, a uimit Louis Munteanu.

Louis Munteanu, atac la conducerea CFR! Atacantul vrea să plece din Gruia!

La finalul meciului de la Clinceni, cu Metaloglobus, din faza grupelor Cupei României Betano, . Atacantul celor de la CFR Cluj a anunțat că ar putea pleca din Gruia în perioada de transferuri. Vârful lui Daniel Pancu a avut un atac virulent la adresa conducerii, care nu l-a lăsat să plece în vară.

„Asta este valoarea, nu avem ce să facem. Mergem înainte, vedem după ce trece vacanța. Nu am văzut ultimul gol, nu pot da nicio explicație. Eram în vestiar. Nu avem ce să facem, mai sunt câteva meciuri. După, din iarnă, cine mai rămâne aici să o ia de la capăt. Cu astfel de rezultate trebuie să fie schimbări, să se facă, cine va fi aici… Eu nu știu dacă voi mai fi. Așa a fost și în vară (n.r. zvonuri despre transferuri), dar tot aici am rămas.

Normal că am fost afectat, s-a văzut și în evoluțiile mele. Mi s-a spus că plec, tot aici am rămas, nu m-au lăsat în cantonament, după mi-au zis să joc în Europa. S-a gestionat prost. Eu știu că în vară am avut oferte foarte bune și au fost refuzate, pentru că s-au vrut sume foarte mari”, a declarat Louis Munteanu la flash-interviu, pentru .

Conducerea Universității Craiova, gest impresionant înainte de derby-ul cu CFR Cluj

Conducerea Universității Craiova a dat din nou dovadă de responsabilitate și empatie, transformând meciul de duminică cu CFR Cluj într-o adevărată acțiune de solidaritate. , iar în schimb clubul îi invită să aducă o pereche de ghetuțe noi pentru copiii din Oltenia care au nevoie de căldură în această iarnă.

Fiecare persoană în parte poate revendica maximum 2 bilete o singură dată. De asemenea, cei care vor achiziționa bilete la Tribuna VIP trebuie să plătească, în schimb, suma de 150 de lei. Totuși, banii nu vor intra automat în conturile clubului. Spectatorii vor primi un voucher în valoare de 150 lei care poate fi folosit în magazinele clubului, de unde pot cumpăra tricouri, șepci, fulare, dar și alte produse cu logo-ul echipei.

„Încălțăm copiii Olteniei. Împreună! Împotriva CFR Cluj, duminică, Știința deschide porțile pentru toți suporterii — intrare liberă, pe baza biletului revendicat online sau de la case. Tot ce cerem în schimb este ceva ce poate schimba o iarnă pentru copiii cu nevoi din Oltenia: o pereche de ghetuțe noi, lăsată în locurile special amenajate la porțile de acces ale „Vulcanului“.

Universitatea Craiova și Fundația Zurli le vor duce mai departe copiilor din Oltenia care au cu adevărat nevoie de ele. Noi dăm fotbalul. Voi dați căldura. Împreună dăm speranță!“, se arată în comunicatul Universității Craiova.