Louis Munteanu, deranjat de întrebarea reporterului după CFR Cluj – FCSB 2-2: „Cum?”. Ce a spus despre plecarea din Gruia

CFR Cluj și FCSB au produs spectacol în Gruia, în cel mai tare meci al etapei a 8-a. Louis Munteanu a vorbit despre joc, dar și despre convocarea la echipa națională.
Daniel Işvanca
01.09.2025 | 00:52
Louis Munteanu deranjat de intrebarea reporterului dupa CFR Cluj FCSB 22 Cum Ce a spus despre plecarea din Gruia
Louis Munteanu a vorbit despre plecarea de la CFR Cluj FOTO:Razvan Pasarica/SPORT PICTURES

CFR Cluj și FCSB au luptat 96 de minute pentru cele trei puncte puse în joc, iar ambele formații au criticat vehement arbitrajul la finalul partidei. Ardelenii au încheiat meciul în inferioritate numerică, după ce Abeid a văzut cartonașul roșu în minutele de prelungire.

Louis Munteanu: „Mircea Lucescu mi-a dat încredere”

La câteva zile după victoria cu Hacken, din returul play-off-ului UEFA Conference League, CFR Cluj s-a mulțumit cu un punct din duelul cu FCSB, în cel mai important joc al etapei cu numărul 8 din SuperLiga României. Louis Munteanu a fost titular în echipa lui Andrea Mandorlini și a fost implicat în câteva situații controversate.

Atacantul celor de la CFR Cluj a fost faultat tare în prima repriză de Mihai Popescu, dar Sebastian Colțescu a evitat să acorde al doilea cartonaș galben la Mihai Popescu, ba mai mult, l-a eliminat pe Cristi Balaj pentru proteste. Vârful din Gruia a avut și un gol anulat pentru ofsaid.

După fluierul final, „perla” CFR-ului a vorbit despre evoluția echipei, dar a avut un mesaj și pentru selecționerul Mircea Lucescu, care l-a convocat pentru dubla cu Canada și Cipru. FANATIK a anunțat faptul că „Il Luce” a avut un rol important în rezolvarea conflictului dintre Munteanu și conducerea CFR-ului. De asemenea, Louis Munteanu a vorbit și despre transferul despre care se tot zvonește în ultimele săptămâni.

„O partidă disputată, din păcate luăm gol pe final. În prima repriză am jucat foarte bine. Fiecare cu echipa lui, poate și noi meritam să câștigăm. A fost un meci echilibrat, suntem fericiți și cu acest egal. (n. r. despre arbitraj) Nu sunt aici să vorbesc de arbitraj, sunt aici să joc fotbal și nimic mai mult. Am încercat să dau totul pentru echipa mea.

Acum vine naționala și mă bucur că sunt sănătos. Cum nu am jucat prea mult? Am jucat meci de meci, cred că un meci sau două am lipsit. Este o mândrie să fiu convocat, merg să muncesc, să ajut băieții și sper să câștigăm. Lucescu mi-a dat încredere și m-am pregătit bine, așa o să fac și acum. Nu știu nimic despre transfer”, a declarat Louis Munteanu, potrivit Digi Sport.

Lotul convocat de Mircea Lucescu pentru dubla cu Canada și Cipru

Portari

  • Horațiu MOLDOVAN (Real Oviedo | Spania, 14/0), Ștefan TÂRNOVANU (FCSB, 3/0), Răzvan SAVA (Udinese | Italia, 0/0);

Fundași

  • Andrei RAȚIU (Rayo Vallecano | Spania, 31/1), Deian SORESCU (Gaziantep FK | Turcia, 21/0), Andrei BURCĂ (Yunnan Yukun | China, 41/1), Bogdan RACOVIȚAN (Raków | Polonia, 4/0), Virgil GHIȚĂ (Hannover 96 | Germania, 3/0), Mihai POPESCU (FCSB, 4/1), Nicușor BANCU (Universitatea Craiova, 47/2), Andrei BORZA (FC Rapid 1923, 0/0);
Mijlocași

  • Adrian ȘUT (FCSB, 7/0), Marius MARIN (Pisa | Italia, 31/0), Vladimir SCRECIU (Universitatea Craiova, 4/0), Răzvan MARIN (AEK Atena | Grecia, 68/12), Nicolae STANCIU (Genoa | Italia, 82/15), Darius OLARU (FCSB, 26/0), Florin TĂNASE (FCSB, 21/5), Dennis MAN (PSV | Țările de Jos, 37/10), David MICULESCU (FCSB, 2/0), Alexandru MITRIȚĂ (Zhejiang FC | China, 25/4), Ștefan BAIARAM (Universitatea Craiova, 0/0), Alexandru DOBRE (FC Rapid 1923, 2/0);

Atacanți

  • Denis DRĂGUȘ (Eyüpspor | Turcia, 24/5), Daniel BÎRLIGEA (FCSB, 4/1), Louis MUNTEANU (CFR Cluj, 1/0).
