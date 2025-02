Louis Munteanu dezvăluie secretul din spatele formei incredibile pe care o traversează: „Am văzut că spune și lumea la televizor”

în epilogul etapei 26 din SuperLigă. , iar oaspeţii au mai înscris prin Simao Rocha și un autogol al lui Florent Poulolo.

Louis Munteanu a reacționat după „dubla” din meciul cu UTA

Clujenii au ajuns la 46 de puncte după victoria de la Arad, același număr ca și campioana FCSB, dar gruparea antrenată de Dan Petrescu ocupă prima poziție datorită golaverajului superior.

Pentru Louis Munteanu au fost golurile 15 și 16 în acest sezon, iar fotbalistul crescut de Farul s-a distanțat la vârful clasamentului golgheterilor, având acum patru reușite în plus față de Alexandru Mitriță și Daniel Bîrligea. „Vârful” a deschis scorul cu o deviere în poarta UTA-ei după o centrare a lui Graovac, iar apoi l-a învins din nou pe Gorcea, cu un șut la colțul lung.

Atacantul a reacționat la finalul partidei: „Suntem fericiți pentru această victorie, una foarte importantă, care ne duce pe primul loc, și sperăm să fim și la finalul campionatului tot acolo, eu zic că arătăm din ce în ce mai bine. Am avut unele meciuri în care dădeam gol și primeam imediat gol sau luam gol pe final, de multe ori am făcut egal. Dar, eu sper să continuăm tot așa, cu victorii, și să rămânem acolo și la final”

Louis Munteanu a semnat cu CFR în vara anului trecut, când clujenii au plătit 2,3 milioane de euro Fiorentinei în schimbul său.

„Am mai multă răbdare cu mine”

Atacantul a avut sezoane bune și în tricoul Farului, cu care a devenit inclusiv campion al României, dar actuala stagiune este una absolut fabuloasă.

Munteanu a vorbit despre schimbarea pe care a făcut-o în acest an: „Nu s-a întâmplat nimic special în acest sezon, am mai multă răbdare cu mine, nu mă mai enervez la fiecare fază. Nu sunt perfect, pot să greșesc și eu. Nu mă mai enervez, nu mai dau din mâini așa mult, cum am văzut că spune și lumea pe la televizor. Am mai multă răbdare, mă bat pentru orice minge, așa cum a spus Mister, eu asta trebuie să fac. Când intru în teren nu mă gândesc să dau gol neapărat, vreau să îmi ajut echipa cu atitudinea mea, cu tot ce se poate pentru a câștiga.

(n.r. cum sună, Louis Munteanu golgheter, CFR campioană și Louis Munteanu la un EURO de tineret și convocat la echipa națională) Ar fi un an perfect. Asta îmi doresc, de asta am venit la o echipă de tradiție, o echipă care știe să câștige campionate și sperăm în play-off să facem meciuri cât mai bune”.

Titular la echipa națională U21 în preliminariile Campionatului European, atacantul a debutat deja și la prima reprezentativă a României, în remiza albă cu Belarus de pe 12 octombrie 2023.