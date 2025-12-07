Louis Munteanu, executat în direct: „De ce-ți acuzi colegii? CFR te-a dus în spate, nu tu pe ei! Ți-au dat mingea să dai gol din penalty”

ADVERTISEMENT

La FANATIK SUPERLIGA cu Horia Ivanovici, Marius Șumudică l-a desființat pur și simplu pe Louis Munteanu, după ce fotbalistul de la CFR Cluj și-a criticat dur coechipierii, dar și conducerea clubului, după ultima etapă de campionat.

Marius Șumudică l-a pus la punct în direct pe Louis Munteanu

consideră că internaționalul român nu avea dreptul să aibă o astfel de reacție, prin prisma evoluțiilor sale mult sub așteptări de până acum din acest sezon.

„Louis Munteanu nu mai este Louis Munteanu din multe puncte de vedere. Gigi Becali, în momentul în care spune că știe foarte multe lucruri, dar nu vrea să le dezvăluie, și că de aceea s-a mai gândit, a mai făcut nu știu ce, probabil că astea atârnă, nu știu ce știe Gigi Becali, nu a făcut public.

Dar în momentul în care tu vii și îți acuzi colegii, vii cu acuzații împotriva patronatului, managerilor care au fost acolo, vii împotriva grupului și spui că suntem de valoarea lui Metaloglobus… Deci pentru mine este un lucru grav”, a spus în primă fază Marius Șumudică.

Ce îi reproșează Marius Șumudică în mod special lui Louis Munteanu

Ulterior, el a continuat și a subliniat în mod special că, în viziunea sa, în contextul acelor declarații date de Louis Munteanu la finalul meciului, ar fi trebuit ca în mod normal el să fie cel care decidea jocul cu Metaloglobus.

Știu că Pancu are o relație foarte bună cu el, dar am văzut că și Pancu a pus puțin batista pe țambal. Louis Munteanu… Bă, băiatule, dacă tu consideră că jucătorii din vestiar de acolo sunt de valoarea celor de la Metaloglobus, dacă tu ai o valoare, că zici că ai avut oferte de milioane de euro, păi de ce nu ai luat, mă, tu mingea în gură să rezolvi tu meciul cu Metaloglobus?

Trebuia să rezolvi tu meciul ca să demonstrezi că tu te ridici peste nivelul jucătorilor de la Metaloglobus. Ia demonstrează-ne, ma, tu, Louis Munteanu că tu duci CFR-ul în spate și tu îi spargi în două!

Păi nu, bă, băiatule, îți spun eu. CFR-ul te-a dus pe tine în spate, mă, în ultimele șase luni. Ai un gol marcat și fugi de contact, niciodată nu stai în gura porții. Ți-au dat ăia mingea, că trebuia să bată altcineva penalty, și ți-au dat mingea ca să dai și tu un gol și la echipa națională. Și când ai dat, a sărit jumătate de brazdă”,

Ce așteaptă Marius Șumudică de la Louis Munteanu în viitorul imediat

Tehnicianul nu s-a oprit și și-a continuat discursul ferm la adresa atacantului de la CFR Cluj. Astfel, el și-a permis să îi ofere și câteva sfaturi lui Munteanu, din poziția sa de fost atacant:

„Ăsta e adevărul, dacă nu îți spune nimeni. Nea Louis Munteanu, trezește-te, să nu fie prea târziu, apucă-te și joacă fotbal, nu îți mai acuza clubul, nu îți mai acuza jucătorii și demonstrează că ai valoare! Nu mai fugi tu prin părțile laterale ca atacant. Am fost și noi atacanți, poate nu de valoarea ta, dar știm ce înseamnă, rămâi acolo și fă ce trebuie să faci, ce făceai înainte, pentru că nu ai uitat fotbalul probabil.

„Nu vei avea de pierdut decât tu. Dacă tu începi să-ți acuzi clubul și colegii, nu te mai faci plăcut de nimeni. Iar următorul club care va dori să te ia își va pune un semn de întrebare. Asta este ceea ce îți spun eu acum în direct, Louis Munteanu! Și citește cu atenție! Arată-ne că ești fotbalist! Nu mai veni tu cu declarații din astea, să îți acuzi colegii, să îi faci de nivelul ultimei clasate”.