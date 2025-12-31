Louis Munteanu, față în față cu Lionel Messi! Când sunt programate meciurile dintre DC United și Inter Miami și ce alte vedete va întâlni românul în MLS

DC United s-a înțeles cu CFR Cluj pentru transferul lui Louis Munteanu, iar atacantul va evolua în MLS începând cu următorul sezon. Internaționalul român va întâlni mai multe vedete în campionatul de fotbal din SUA, iar printre acestea se numără și Lionel Messi, superstarul celor de la Inter Miami.
Chiar dacă România nu se va califica la Campionatul Mondial, Louis Munteanu tot va juca în Statele Unite ale Americii. Fotbalistul lui CFR Cluj s-a înțeles cu DC United și va juca în Conferința de Est din Major League Soccer, din care face parte și Inter Miami, echipa lui Leo Messi.
Astfel, Louis se va întâlni de cel puțin două ori cu Leo Messi pe teren în 2026, în funcție de rezultatele obținute de cele două formații. Primul meci dintre DC United și Inter Miami se va juca la Washington, în etapa a 3-a, pe data de 7 martie, 2026, de la ora 23:30 (Ora României). A doua partidă se va juca aproape de finalul anului, în Miami. Meciul retur este programat pentru 11 octombrie, de la ora 02:30 (Ora României).
Cele două formații au șansa să se întâlnească de mai multe ori dacă vor juca în play-off, însă DC United este formația ce a terminat pe ultimul loc în Conferința de Est în sezonul trecut și nu este una dintre favoritele la play-off.
Louis Munteanu va fi coleg în ofensivă cu belgianul Christian Benteke, fotbalist cu 10 sezoane în Premier League pentru Aston Villa, Crystal Palace și FC Liverpool. Pe lângă Leo Messi, el va mai avea ocazia să întâlnească jucători precum De Paul sau Luis Suarez, jucători ce aparțin tot de Inter Miami.
De asemenea, atacantul român i-ar mai putea întâlni pe Wilfried Zaha (Charlotte FC), legendă în Premier League, Luis Muriel (Orlando City), atacant columbian cu multe sezoane în Serie A, și Eric Chupo-Monting (New York Red Bulls), fostul vârf al lui PSG și Bayern Munchen.
După ce a ratat mai multe transferuri, Louis Munteanu a ales, în cele din urmă, să plece în MLS, la DC United, acolo unde atacantul va avea un contract foarte bun. FANATIK a dezvăluit în exclusivitate că internaționalul român va semna pe trei ani cu clauza de prelungire pe încă unul.
În fiecare sezon la DC United, Louis Munteanu va câștiga o sumă de 1.000.000 de euro, care va crește cu 10% în fiecare an petrecut în Major League Soccer. Neluțu Varga a dezvăluit pentru FANATIK că negocierile au luat sfârșit, iar atacantul va efectua vizita medicală pe 5 ianuarie, în Elveția.