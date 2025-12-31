Louis Munteanu, față în față cu Lionel Messi! Când sunt programate meciurile dintre DC United și Inter Miami și ce alte vedete va întâlni românul în MLS

ADVERTISEMENT

DC United s-a înțeles cu CFR Cluj pentru transferul lui Louis Munteanu, iar atacantul va evolua în MLS începând cu următorul sezon. Internaționalul român va întâlni mai multe vedete în campionatul de fotbal din SUA, iar printre acestea se numără și Lionel Messi, superstarul celor de la Inter Miami.

Când se joacă DC United – Inter Miami. Louis Munteanu, față în față cu Lionel Messi

Chiar dacă România nu se va califica la Campionatul Mondial, Louis Munteanu tot va juca în Statele Unite ale Americii. Fotbalistul lui CFR Cluj s-a înțeles cu DC United și va juca în Conferința de Est din Major League Soccer, din care face parte și Inter Miami, echipa lui Leo Messi.

ADVERTISEMENT

Astfel, Louis se va întâlni de cel puțin două ori cu Leo Messi pe teren în 2026, în funcție de rezultatele obținute de cele două formații. Primul meci dintre DC United și Inter Miami se va juca la Washington, în etapa a 3-a, pe data de 7 martie, 2026, de la ora 23:30 (Ora României). A doua partidă se va juca aproape de finalul anului, în Miami. Meciul retur este programat pentru 11 octombrie, de la ora 02:30 (Ora României).

Cele două formații au șansa să se întâlnească de mai multe ori dacă vor juca în play-off, însă DC United este formația ce a terminat pe ultimul loc în Conferința de Est în sezonul trecut și nu este una dintre favoritele la play-off.

ADVERTISEMENT

Cu ce alte vedete va mai juca Louis Munteanu în MLS

Louis Munteanu va fi coleg în ofensivă cu belgianul Christian Benteke, fotbalist cu 10 sezoane în Premier League pentru Aston Villa, Crystal Palace și FC Liverpool. Pe lângă Leo Messi, el va mai avea ocazia să întâlnească jucători precum De Paul sau Luis Suarez, jucători ce aparțin tot de Inter Miami.

ADVERTISEMENT

De asemenea, atacantul român i-ar mai putea întâlni pe Wilfried Zaha (Charlotte FC), legendă în Premier League, Luis Muriel (Orlando City), atacant columbian cu multe sezoane în Serie A, și Eric Chupo-Monting (New York Red Bulls), fostul vârf al lui PSG și Bayern Munchen.

Ce salariu va avea Louis Munteanu la DC United

După ce a ratat mai multe transferuri, Louis Munteanu a ales, în cele din urmă, să plece în MLS, la DC United, acolo unde atacantul va avea un contract foarte bun

ADVERTISEMENT

În fiecare sezon la DC United, Louis Munteanu va câștiga o sumă de 1.000.000 de euro, care va crește cu 10% în fiecare an petrecut în Major League Soccer.