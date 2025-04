Louis Munteanu, gata să cucerească primul trofeu alături de CFR Cluj: „Pentru asta am muncit tot anul”

CFR Cluj s-a calificat în finala Cupei României Betano, după ce . Echipa antrenată de Dan Petrescu și-a dominat adversara la toate capitolele și a meritat pe deplin calificarea în marea finală.

Louis Munteanu, mesaj de dragoste pentru Farul: „Le port un respect mare”

, iar partida va avea loc pe data de 14 mai, pe stadionul ”Francisc von Neuman” din Arad. Cele două formații au trecut de Rapid, respectiv Farul în semifinale și vor lupta pentru un trofeu important în acest sezon,

Echipa antrenată de Dan Petrescu a făcut spectacol în disputa cu Farul Constanța și a marcat nu mai puțin de patru goluri în poarta f .

Louis Munteanu a punctat și el contra fostei sale echipe și a explicat la flash-interviu de ce a ales să nu celebreze golul înscris în poarta apărată de Ducan. De asemenea, vârful ardelenilor a declarat că este gata să își treacă în cont primul trofeu cu CFR.

„Pentru asta am muncit tot anul”

„Mă bucur pentru echipă pentru că am avut reacție, asta mă bucură în seara asta. Am spus și la conferința de presă, mereu când o să joc împotriva Farului va fi special pentru mine, nu am cum să mă bucur, aici am crescut, le port un respect mare.

Pentru asta am muncit tot anul, să câștigăm un trofeu. Sunt fericit că am ajuns în finală. Sper să luăm cele trei puncte în următorul meci din campionat, nu renunțăm (n.r. la titlu).

(n. r. Ați lucrat mult la fazele fixe?) Mereu lucrăm cu Mister în ziua meciului, lucrăm, poate va fi fericit și Mister că am marcat din corner”, a declarat Louis Munteanu la finalul partidei.

Cifrele lui Louis Munteanu în acest sezon