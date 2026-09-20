ADVERTISEMENT

Convocat de Gică Hagi în , Louis Munteanu a fost extrem de aproape de a-și trece în cont o bijuterie de gol în MLS. VAR s-a opus însă reușitei sale care i-a lăsat pe toți cu semne de întrebare.

Louis Munteanu, gol spectaculos în MLS. Reușita românului nu a fost validată de VAR

După ce în urmă cu 10 zile în victoria echipei dale contra celor de la Columbus Crew, scor 2-1, Louis Munteanu a ieșit din nou la rampă pentru formația sa. Tânărul atacant român a lansat o ghiulea din afara careului în minutul 75 al partidei contra Charlotte, când tabela indica scorul de 1-2 în favoarea oaspeților.

ADVERTISEMENT

Mingea a intrat în poartă, trecând de linie, însă internaționalul român și colegii săi au așteptat verdictul arbitrului. Însă VAR i-a comunicat acestuia că jocul trebuie să continue, golul nefiind valabil. Reluările arată însă cum balonul este clar în poartă. Platforma FlashScore l-a notat pe Louis Munteanu cu 8,1.

Goal or not for Louis Munteanu — TheFootballZone (@football_t69515)

replay în Louis Munteanu shot. is on or out? — TheFootballZone (@football_t69515)

Alexandru Mățan, două pase de gol în St. Louis City – Toronto 3-1

Revenit în această vară în MLS, Alexandru Mățan face senzație la St. Louis City. După ce în urmă cu câteva zile, fostul elev al lui Gică Hagi și-a calificat echipa în finala Cupei, el a ieșit acum în evidență și în meciul din campionat.

ADVERTISEMENT

Mai exact, el a pasat decisiv la primul gol al partidei, marcat de Holse în minutul 41. Tot fotbalistul român s-a aflat în rolul de servant și la al doilea gol, înscris de către Totland în minutul 54. Platforma FlashScore i-a acordat nota 8,4, a doua cea mai mare.

ADVERTISEMENT