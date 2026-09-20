Convocat de Gică Hagi în lotul pentru cele patru meciuri din Liga Națiunilor, Louis Munteanu a fost extrem de aproape de a-și trece în cont o bijuterie de gol în MLS. VAR s-a opus însă reușitei sale care i-a lăsat pe toți cu semne de întrebare.
După ce în urmă cu 10 zile a reușit o pasă de gol în victoria echipei dale contra celor de la Columbus Crew, scor 2-1, Louis Munteanu a ieșit din nou la rampă pentru formația sa. Tânărul atacant român a lansat o ghiulea din afara careului în minutul 75 al partidei contra Charlotte, când tabela indica scorul de 1-2 în favoarea oaspeților.
Mingea a intrat în poartă, trecând de linie, însă internaționalul român și colegii săi au așteptat verdictul arbitrului. Însă VAR i-a comunicat acestuia că jocul trebuie să continue, golul nefiind valabil. Reluările arată însă cum balonul este clar în poartă. Platforma FlashScore l-a notat pe Louis Munteanu cu 8,1.
Revenit în această vară în MLS, Alexandru Mățan face senzație la St. Louis City. După ce în urmă cu câteva zile, fostul elev al lui Gică Hagi și-a calificat echipa în finala Cupei, el a ieșit acum în evidență și în meciul din campionat.
Mai exact, el a pasat decisiv la primul gol al partidei, marcat de Holse în minutul 41. Tot fotbalistul român s-a aflat în rolul de servant și la al doilea gol, înscris de către Totland în minutul 54. Platforma FlashScore i-a acordat nota 8,4, a doua cea mai mare.