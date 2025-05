Louis Munteanu iese în față după ce a fost MVP în finala Cupei României Betano: „De asta s-au plătit atâția bani pe mine”

în finala Cupei României Betano, iar echipa care s-a bucurat după fluierul final a fost cea pregătită de Dan Petrescu. Louis Munteanu a fost omul finalei, cu gol și pasă de gol contra sibienilor.

Louis Munteanu: „Sunt mândru de această echipă”

CFR Cluj este câștigătoarea Cupei României Betano, după o finală de poveste contra celor de la Hermannstadt. a controlat disputa de pe arena „Francisc von Neuman” și a meritat pe deplin trofeul.

Louis Munteanu a fost cel mai bun jucător de pe teren al celor de la CFR Cluj, el și să paseze decisiv la reușita de 3-1, din debutul reprizei secunde.

La finalul disputei, „faraonul” a tras concluziile după ce a cucerit primul trofeu alături de CFR Cluj și a transmis că din acest motiv valorează atât, fiind un jucător decisiv în astfel de jocuri.

„Suntem fericiți că am reușit să câștigăm, asta ne-am propus de la începutul campionatului. Uite că am reușit împreună și sunt mândru de această echipă. Am făcut meciuri foarte bune, am marcat goluri, dar am primit și multe. Nu am stat niciodată liniștiți pe final de meciuri.

Este important că am câștigat acest trofeu și i-l dedicăm lui Mister. Am reușit în final să marcăm și să ținem de rezultat. Când pierzi o finală ești supărat, cu siguranță că și ei dacă aveau 3-2 făceau același lucru (n.r. tragere de timp).

Am vrut să mă bucur de fotbal, terenul impecabil, fanii și ei. Îmi plac finalele și de asta s-au plătit atâția bani pe mine să fiu decisiv. Avem echipă foarte bună, jucăm un fotbal spectaculos și dacă se vor face transferuri cu siguranță vom ajunge (n.r. în grupele europene)”, a declarat Louis Munteanu la finalul jocului.

Cifrele lui Louis Munteanu în acest sezon: