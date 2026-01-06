Louis Munteanu, în pericol să rateze naționala României după transferul în MLS? Marius Niculae a spus ce condiție trebuie să îndeplinească atacantul

Sport

FRF se află în Antalya, unde majoritatea echipelor din SuperLiga își desfășoară cantonamentul de iarnă. Ce a spus Marius Niculae despre barajul echipei naționale din luna martie, dar și despre Maxim sau Louis Munteanu.
FRF este prezentă alături de majoritatea echipelor din SuperLiga în Antalya, unde se desfășoară cantonamentul de iarnă. Marius Niculae a punctat mai multe aspecte importante din Turcia. Ce a transmis oficialul Federației.

Marius Niculae, verdict în privința barajului cu Turcia. „Sunt peste nivelul nostru”

Naționala României va juca în luna martie a acestui an un prim baraj contra Turciei pentru a ajunge la Campionatul Mondial. Întrebat despre meciul „de foc” care va urma, fostul atacant român a spus că superioritatea pe care adversarii și-au însușit-o deja ne poate fi benefică.

„Săgeata” a mai spus că îl așteaptă cu nerăbdare pe Mircea Lucescu, despre care FANATIK a aflat că va veni în Antalya pentru amicalul Beșiktaș – FCSB.

 „(n.r: Aţi venit să îi spionaţi şi pe turci, pentru meciul din martie?) Turcii care o să joace împotriva noastră nu sunt aici, sunt pe la echipe mult mai bune. Acolo are cine să se ducă. Pe noi ne interesează românii noştri, dacă noi vom fi într-o formă foarte bună nu-mi fac griji pentru meciul cu Turcia.

(n.r: Domnul Lucescu vi se va alătura în acest cantonament?) Sperăm. Se simte mult mai bine, avea ceva probleme de sănătate. Sperăm să vină şi el.

(n.r: Deian Sorescu spunea că sunt ceva glume ale turcilor, o superioritate, şi cu el şi cu Maxim) E un lucru bun dacă ne privesc de sus, asta şi aşteptam. Clar, din punct de vedere individual, sunt peste nivelul nostru. Sper să aibă aceste aere de superioritate şi să le demonstrăm pe teren că nu este chiar aşa, mai ales că ultimele rezultate în faţa lor ne sunt favorabile!”, a spus inițial Marius Niculae.

Alexandru Maxim, din nou la echipa națională?

Alexandru Maxim, jucătorul lui Gaziantep, a dezvăluit în cantonamentul din Antalya că așteaptă convocarea la echipa națională. Întrebat dacă rechemarea mijlocașului sub „tricolor” ar fi utilă, Marius Niculae a spus că doar Mircea Lucescu este în măsură să răspundă.

„(n.r: Ar fi bun un jucător ca Maxim la naţională?) Întrebarea asta trebuie să i-o puneţi lui Mircea Lucescu, nu sunt eu selecţioner. Îl ştiu pe Maxim, am fost coleg cu el la echipa naţională, e un jucător bun. Are o vârstă acum, nu ştiu dacă se mai gândeşte la echipa naţională, dar lucrul acesta îl va decide Mircea Lucescu!”, a mai spus oficialul FRF.

Poate rata Louis Munteanu naționala după transferul în MLS? „Depinde numai și numai de el!”

Louis Munteanu s-a transferat în această fereastră de mercato la DC United, în MLS. Marius Niculae a fost întrebat dacă această mutare i-ar compromite șansele atacantului să mai fie chemat la națională, subiect pe seama căruia a vorbit și selecționerul Mircea Lucescu.

„Probabil, din punct de vedere mental, este foarte bun (n.r. – transferul). Îşi dorea încă din vara trecută un transfer, după Campionatul European de la U21. În România câştigase tot, campionat, titlul de golgheter. Nu a fost, probabil, unde şi-a dorit el, ştiu că voia un campionat puternic din Europa. E bine că a făcut pasul acesta.

(n.r: Îi va fi mai greu să vină la naţională din America?) Da, dar nu cred că e un impediment, pentru că au mai fost jucători care au venit la echipa naţională şi din China, şi din America. Depinde numai şi numai de el”, a mai declarat Marius Niculae.

Marius Niculae, declarații tari în cantonamentul de iarnă din Antalya

