Louis Munteanu, întrebat direct despre plecarea de la CFR Cluj, după 1-1 cu FCSB. Cum a răspuns golgheterul SuperLigii

Louis Munteanu a marcat din nou împotriva FCSB-ului și . Ce a spus după 1-1 în fața campioanei României.

Louis Munteanu consideră că CFR Cluj merita mai mult în acest sezon: „Trebuia să fructificăm meciurile mai bune”

Louis Munteanu a câștigat titlul de golgheter în SuperLiga: „Sunt fericit pentru această realizare. Dacă eram puțin mai atent și fructificam momentele mai importante din acest sezon, zic eu că puteam să ne batem la titlu. Dar asta e acum. Trebuie să muncim la anul să fim mai buni, că și în seara asta și tot sezonul am practicat un fotbal foarte bun”.

ADVERTISEMENT

consideră că ardelenii puteau cu puțin noroc să câștige titlul: „Trebuia să fructificăm meciurile mai bune. Nu am reușit să câștigăm când celelalte se încurcau. Cu siguranță avem de învățat din acest sezon și la anul o să fim mai buni”.

Golgheterul ardelenilor e de părere că altfel ar fi arătat meciul în efectiv numeric complet: „A fost un meci bun. Păcat de roșul lui Korenica. S-a stricat puțin. Dacă se juca 11 la 11, cred că se marcau goluri mai multe. Era mai bine și pentru fanii care au venit să ne sprijine pe tot parcursul campionatului”.

ADVERTISEMENT

Întrebat dacă va rămâne la CFR Cluj, Louis Munteanu a răspuns enigmatic: „Eu nu știu nimic. Doar ce am terminat campionatul. Mă bucur că am ieșit sănătos în această seară de pe teren. Vine naționala acum”, a concluzionat jucătorul la .

Atacantul de 22 de ani, convocat la naționala României pentru meciurile cu Cipru și Austria

Mircea Lucescu i-a cerut lui Louis Munteanu să alerge mai mult și să facă mai mult efort, iar atacantul a răspuns cu încă un gol marcat împotriva FCSB-ului: „A fost ceva normal pentru mine. Am încercat să nu citesc nimic. Vă dați seama că se mai aude. Am încercat să îmi fac datoria mereu. Am vrut să fiu concentrat mereu. Eu zic că am arătat foarte bine sezonul ăsta. Sper că la națională să am evoluții bune.

ADVERTISEMENT

Trebuie să vorbiți cu domnul Neluțu. Eu îmi doresc ce vrea și clubul (n.r.- despre un potențial transfer în sezonul următor). Eu încerc să îmi fac datoria meci de meci (n.r.- despre mesajul pe care i l-a transmis Mircea Lucescu). Sunt meciuri în care alergi mai mult, altele când alergi mai puțin. Depinde de meci. Eu încerc să îmi fac datoria. Zic eu că am arătat extraordinar în actualul sezon.

ADVERTISEMENT

Contează (n.r.- opinia lui Mircea Lucescu). Este un antrenor mare, o legendă. Eu încerc să îmi fac cât mai bine treaba. Eu zic că am făcut un sezon foarte bun, dar la două sau trei meciuri nu am reușit să ținem nivelul. Zic eu că am avut un sezon bun. Am reușit să câștigăm un trofeu. Cu siguranță la anul o să fie mai bine. Nota mea să o dea analiștii, eu nu pot să mă analizez pe mine”, a mai spus jucătorul.